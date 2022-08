Son amigas y crearon un vestidor ideal, el plan perfecto para los amantes del lujo y la moda

Natali Maltz y Nicole Juejati son las dueñas de Vestidor Ideal

¿Cómo sería el vestidor ideal? Seguramente, habrá tantos como mujeres y hombres en el planeta. Sin embargo, ¿puede uno ser distintivo, lujoso y accesible a la vez? La respuesta es sí, y se llama -precisamente- Vestidor Ideal.

“Nuestra misión es extender el ciclo de vida de productos de lujo”, comienza explicando a Infobae Nicole Juejati, quien junto a su socia, Natali Maltz, llevan adelante este proyecto que busca, además -y con la ayuda de los compradores y consignatarios- contribuir para que el negocio de la moda sea más sustentable.

Luego de haber estudiado en ciudades como New York y Londres, y trabajado para marcas de diseño argentinas, Nicole y Natalí abrieron en 2019 su primer showroom, vendiendo ropa y accesorios suyos y de sus amigas. La idea creció y luego se fueron a la web.

Nicole y Natalí decidieron empezar despacio. En un principio, no sabían a dónde las iba a llevar este proyecto. Literal: el primer espacio de prueba fue el living de la casa de un familiar.

Vestidor Ideal, vende productos a todo América

Aquella primera foto del inicio las ubica a ambas en un ambiente que funcionaba como un pequeño depósito. Solo vendían online. “A las dos semanas nos echaron, -recuerda entre risas Natalí-, habíamos recibido tanta mercadería para vender, que cuando la dueña de la casa llegó de trabajar a la noche, se dio cuenta que le habíamos tomado la casa”.

Desde ese momento ambas se animaron a más: abrieron el primer showroom para no solo vender online sino también para poder recibir clientes. Hoy, desde su Instagram , llevan adelante este coqueto emprendimiento que también tiene su extensión en el local del barrio de Palermo (Fray Justo Santa María de Oro 2150).

Vestidor Ideal ofrece una colección de carteras, zapatos y todo tipo de accesorios de lujo. Grandes marcas como Louis Vuitton, Chanel o Gucci, aparecen en su catálogo. Lo interesante de la propuesta es que muchos de estos productos son usados. “Algunos fueron usados incluso una vez, están en muy buen estado. Esto permite bajar el precio a accesorios, ya que nuevos tendrían otro costo. Todo es original y de calidad”, dice Natalí.

como si fuera una feria americana de lujo, ambas mujeres ofrecen una paleta de accesorios que no se ven en todos lados

Hoy cuentan con clientes de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, quienes buscan vender y comprar a través de la moda circular. “La mayoría de lo que tenemos son productos premium. Mucha gente piensa que la moda circular pierde valor, pero no es así. Este tipo de cosas pueden ser incluso una inversión” , agrega Natalí.

Para los amantes de la moda, Vestidor Ideal es verdadero paraíso. “Tenemos cosas que son modelos únicos, que se hicieron una vez y no se repiten más. Es para gente interesada, que sabe apreciar la moda, que entiende el valor que pude tener esa cartera por ejemplo de edición limitada”, agrega Nicole.

Casi como si fuera una feria americana de lujo, ambas mujeres ofrecen una paleta de accesorios que no se ven en todos lados. “Es como un reloj, son piezas únicas de colección algunas cosas o de diseñadores que capaz ya murieron”, gráfica Natalí.

En cuanto a las prendas, hay ropa que está a más bajo costo. “Todo en excelente estado. Es ropa linda, para aquellos que tal vez no quieren vestirse exactamente con todo a la moda, que se quieren diferenciar además con tal o cual accesorio”, suma Natalí.

“Para nosotras representa mucha responsabilidad recibir productos para vender que tienen no solo valor económico sino muchas veces un valor sentimental. Amamos la moda y nos encanta poder tomar productos únicos, con historia y hacerlos atemporales”, resalta Natalí.

Dice Nicole: “Tenemos un público que sobre todo ama la moda. Y que entiende. Por darte un ejemplo, una cartera Hermes divina que ya no se hace más, nosotras la tenemos. Y así con zapatos y ropa de marca también”

Ahora Natalí y Nicole están viendo de desarrollar su propia aplicación. Es para que directamente el consignatario pueda subir o publicar los productos que quieren vender, obviamente, cuidando siempre y chequeando que todo lo que se está vendiendo, es original.

“Ese producto primero tiene que pasar la aprobación de autenticidad y también del estado en el que está. Esto le daría mucho más protagonismo a al consignatario y al comprador a la hora de comprar o vender alguno de nuestros productos”, cuenta emocionada Natalí.

Otro proyecto también a futuro que les interesa mucho es, no solo vender cosas usadas de personas particulares, sino también asociarse a marcas que tengan los mismos valores que ellas. “Marcas argentinas, diseñadores que capaz les sobra ropa de temporadas que hacen, y bueno, poder circular toda esa ropa que ya no es de temporada para ellos. Hay diseñadores buenísimos acá y capaz le sobra le sobra la mercadería y podemos arreglar con ellos para hacer una sección de diseñadores que también se suman a esta moda circular. Lo que ya no venden ellos en su temporada actual, lo pueden comprar a través de Vestidor Ideal”, cierra Nicole.

