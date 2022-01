El chef del embajador de Japón enseña sus recetas magistrales con un toque argentino

El chef Nobuyoshi Takagi llegó hace 2 años a la Argentina

El chef japonés, Nobuyoshi Takagi, oriundo de la ciudad de Kani en la Prefectura de Gifu, llegó hace 2 años a la Argentina para liderar la cocina de la residencia del Embajador del Japón en el país. Con el gran desafío de comenzar una nueva vida en un país desconocido, se le sumó la tarea de cocinar a los invitados del Embajador Nakamae, con los sabores tradicionales nipones, teniendo en cuenta la materia prima local.

Los productos frescos de calidad que encontró cuando llegó al país lo enamoraron. Por eso decidió celebrar su segundo aniversario en Argentina a través de la serie audiovisual “5 recetas del Chef Takagi”, que puede verse en la redes sociales de la Embajada. Allí muestra platos japoneses tradicionales con ingredientes argentinos y por supuesto, con productos japoneses que se consiguen en este país.

Con respecto a los puntos de encuentro entre la cocina japonesa y la argentina comentó a Infobae que si bien probablemente no exista ese punto de encuentro, sí existe un factor muy importante para poder preparar la comida tradicional japonesa (washoku) en este país. “Se trata de que las estaciones del año están muy bien marcadas en Buenos Aires, del mismo modo que en Japón. Esto me permite contar con verduras o vegetales de las cuatro estaciones, del mismo modo que contaría con ellos en Japón, lo que me da la libertad de preparar los platos que desee. Por supuesto, las verduras o vegetales de aquí no son exactamente iguales a los de Japón, pero se adaptan muy bien a nuestros platos tradicionales”, dijo.

Con 30 años de trayectoria, Takagi -quien se reconoce como un amante de la comida argentina- comenzó a dar sus primeros pasos en la cocina cuando tenía solo 7 años de la mano de su madre y su abuela. Ellas le proponían tareas simples como cortar frutas y lavar verduras a modo de pequeños desafíos que lo incentivaron a aprender más acerca de la gastronomía. “Mi abuela fue mi gran maestra de la cocina, con sus recetas únicas y deliciosas”, señaló el chef.

Luego de graduarse en la escuela de gastronomía, se formó en gastronomía francesa en hoteles y restaurantes. Ocho años después, se especializó en un instituto profesional de gastronomía italiana, y luego trabajó en un restaurante famoso de cocina italiana. A partir de allí, se desempeñó en diferentes restaurantes. En uno japonés, reconocido por su cocina internacional, logró perfeccionar sus conocimientos y habilidades.

“ Yo quería que mi comida fuera deliciosa, que incluso trascendiera la categoría gastronómica. Antes de trabajar para el Embajador de Japón en la Argentina, trabajé para el Embajador de Japón en la República de Estonia ”, agregó.

Hoy se siente un privilegiado de estar en Argentina ya que es la primera vez que le asignan un país de Latinoamérica, como chef de una Embajada. Aquí halló una vasta propuesta de ingredientes para utilizar en su cocina. “Es por eso que quiero compartir con todos estas recetas”, dijo entusiasmado el Chef Takagi.

1- Takimiso (pasta de soja cocida)

Preparación de Takimiso

Ingredientes:

- 400 gramos de azúcar

- 1 kg de miso (pasta de soja)

- 300 cm3 de sake (bebida alcohólica fermentada de arroz)

- 100 cm3 de mirin (vino de arroz que se usa para condimentar)

Se utiliza un kilo de miso y se le agrega el azúcar, el sake y el mirín. Se mezcla todo para integrar los ingredientes y se pone al fuego. Allí se revuelve entre 10 a 15 minutos hasta que espese. La consistencia debe ser la del dulce de leche.

Una vez que esté espeso se lo deja enfriar e un contenedor plástico y ya está listo.

2- Nikumiso oyaki (bollos japoneses rellenos con carne y takimiso)

Oyaki de carne

- 200 gramos harina de trigo 0000

- 200 gramos harina de trigo 000

- 20 gramos harina de arroz

- 2 pizcas de sal (a gusto)

- 300 cm. cúbicos de agua caliente (80 a 85°)

Para el relleno:

- 1 ramillete de cebolla de verdeo. Se puede reemplazar por puerro

- 1 kilo de bondiola de cerdo picada

- 2 o 3 cucharadas de ajo picado fino

- 40 gramos de jengibre picado fino

- 2 o 3 pizcas de sal

- 30 cm. cúbicos de aceite de sésamo

- Opcional y paquete de katsuobushi (copos de bonito seco)

- Takimiso de la receta anterior

Sus recetas se pueden encontrar en las redes sociales de la embajada

Para la masa: Se coloca la harina 0000, luego la 000, la harina de arroz y se le suman 2 pizcas de sal (a gusto) y se mezcla todo con palillos suavemente. Luego se le agrega el agua caliente. Una vez que está, se amasa con las manos como si fuese una masa de pizza hasta formar un bollo. Se envuelve con film adherente y se deja reposar una hora.

Se coloca 80 gramos de katsuobushi en el fuego para tostarlo y desmenuzarlo. Cuando está un poco seco se apaga el fuego y se lo coloca en un bowl.

Para el relleno: Se pone aceite de sésamo, el jengibre y el ajo picado. Se debe tener cuidado con el fuego para que no se queme; solo tiene que dorarse. Cuando se sienta el aroma del ajo y el jengibre se agrega la carne y ya se puede subir el fuego. Se cocina hasta que adquiera un color claro. Allí se le agrega la cebolla de verdeo cortada y se revuelve. Luego se le coloca sal y se continúa cocinando hasta que se evapore el líquido. Ahora se le añade el takimiso (4 cucharadas soperas) y se deja evaporar el líquido. Luego se le suman los copos y se apaga el fuego.

La masa rinde 8 porciones aproximadamente así que se corta en 8 trozos iguales. Luego se hacen bollitos y se estiran para agregarles el relleno frío y nuevamente se vuelven a armar bollos.

Para cocinarlos, se colocan en una sartén con aceite de oliva caliente y se doran de ambos lados. Luego se le agrega agua para cocinarlos al vapor con una tapa encima. Después de 3 minutos y, cuando la masa está cocida, ya se puede emplatar.

3-Yasai no Oyaki (bollos japoneses rellenos vegetarianos)

Oyaki (bollos japoneses)

Para el relleno:

- 1 atado de acelga cortada

- 70 gramos de tomates secos (hidratados y picados)

- 200 a 220 gramos de aceitunas verdes

- Sal, cantidad necesaria

- Ajo picado a gusto

- Puré de papas, cantidad necesaria

En una sartén con aceite de oliva se coloca el ajo picado. Cuando se comienza a sentir el aroma,s e le agregan los tomates, las aceitunas cortadas y se mezcla. Se puede agregar más aceite de ser necesario.Luego se le suma la acelga y la sal en un fuego que puede estar fuerte.Una vez que esté todo integrado se le agrega el puré de papas que hará que todo se una mejor.

La masa es la misma que la receta anterior. Se le agrega este relleno enfriado previamente y se envuelve. Se coloca en una sartén con aceite de oliva y se continúa el procedimiento de la receta de oyaki.Ya están listos para servir.

4- Korokke (croquetas japonesas)

Korokke (croquetas japonesas)

Si quedó relleno de carne de otra receta, se le puede agregar puré de papas y armar estas croquetas. En caso de utilizar el relleno de verdura, como ya tienen puré de papas, sólo se deben empanar con panko (pan rallado japonés) o con cualquier pan rallado y freír.

La temperatura del aceite debe estar entre 170 y 180° y se deben freír hasta que estén dorados.

Sus recetas ya están compartidas en las redes sociales de la Embajada del Japón en Argentina y se encuentran disponibles los primeros videos en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter. De todas maneras, el chef Takagi no se considera un influencer, a pesar de la amplia repercusión de su trabajo. “ No creo ser un influencer sino uno de los muchos que enseñamos cocina japonesa de forma un poco más amena ”, concluyó.

