Tiene diabetes y se inyecta insulina con su mano robótica

Julia Longo es economista, nació sin mano izquierda, tiene una prótesis y celebra que la tecnología avance para mejorar la calidad de vida de las personas

Julia Longo nació sin mano izquierda. Con solo unos meses de vida, le hicieron una prótesis de silicona pero ella demostró de diferentes formas que le resultaba molesta y dejó de utilizarla antes de cumplir un año.

Creció y se desarrolló sin inconvenientes, pero a los 13 años, en plena pubertad, quiso una prótesis. Hizo todo el esfuerzo posible por acostumbrarse pero decidió dejarla a un lado porque la limitaba más de lo que la ayudaba. “A partir de ese momento decidí vivir una vida libre de prótesis y ataduras”, aseguró a Infobae.

“Nunca dejé de hacer nada, iba a recitales de rock y hacía todo tipo de actividades. Nunca me limité. Cuando tuve a mi hijo, lo sostenía con el brazo para dejarme la mano libre”, recordó Julia, que hoy tiene 38 años, vive en Buenos Aires y es mamá de un nene de 5. Pero su perspectiva cambió en 2017: “Me crucé con imágenes de personas en otros países que comenzaban a utilizar prótesis funcionales, biónicas y robóticas de movimientos relativamente naturales”.

Durante ese año, Julia estuvo varios meses internada en terapia intensiva por una “cetoacidosis diabética” en la que descubrieron que tenía diabetes 1, por lo que se convirtió en una paciente insulinodependiente , con una enfermedad crónica que le exige administrarse insulina y realizar controles de glucosa de manera periódica. Y en ese momento, en terapia intensiva, decidió aceptar los desafíos que se le presentaran.

Si bien Julia nunca se limitó en nada, la asimetría corporal le trajo complicaciones y la prótesis la ayudó mucho en este sentido

Con una sola mano, el tema de los pinchazos era entonces una preocupación. “Tuve la bendición de que mi diabetes se declaró cuando llegaron al país los sensores de Freestyle”. Se trata de sensores de monitoreo de glucosa que reducen la cantidad de pinchazos necesarios para el control de la diabetes y permiten un mejor seguimiento.

“Pero como nunca me limité en nada, la espalda lo fue sintiendo por la asimetría entre ambos brazos. Primero tuve dolor de espalda y terminé con la ciática lesionada, con hernia de disco”. Así, con el conocimiento sobre la existencia de nuevos tipos de prótesis, se empezó a movilizar para obtener una.

En junio de 2020, “un técnico de la empresa que fabrica este tipo de prótesis (del exterior) me realizó el testeo de las señales musculares. Mis señales movieron las variables de la pantalla al máximo y el resultado fue determinante”. En plena pandemia, decidió encargar su ‘mano robótica ’, se la armaron a medida y se la enviaron a su casa. “El entrenamiento remoto por parte de Terapista Ocupacional fue fundamental para aprender las distintas funciones que se pueden realizar”.

Hoy Julia usa su mano para muchísimas actividades, desde utilizar la computadora y hacer tareas del hogar, hasta hacer compras e involucrarse en todo tipo de actividades recreativas. “No es que antes no podía hacer nada, sólo que lo hacía de forma diferente, y afectaba la posición de mi espalda. Ahora también es un gran desafío hacer las cosas de una nueva manera”.

El avance de la tecnología tiene grandes repercusiones en los pequeño detalles de la vida diaria

“Con la prótesis, la espalda mejoró un montón, incluso hoy puedo usarla para hacer pilates. Pero no la tengo todo el día puesta porque tiene cierto peso, la piel se cansa a veces y transpira. Me la saco y pongo como si fuera un zapato, según mis necesidades”. Julia hoy puede realizar diferentes tipos de juegos con su hijo, y hasta inyectarse insulina en el cuerpo sin inconvenientes.

“La gente se asombra, el otro día en una plaza vino una mamá con dos nenas emocionadas por ver cómo la movía. Les mostré y cuando se fueron le pidieron a la mamá una mano como la mía”, contó entre risas. También ha escuchado otro tipo de comentarios pero no les da importancia y vive su vida sin las limitaciones que la mayor parte de las personas podría creer que tiene.

“Es verdad que no es fácil enfrentarse a un lugar nuevo donde hay gente nueva por conocer, hay muchos prejuicios. Igual, hoy siendo madre y habiendo pasado situaciones duras de la vida, la verdad que no es un tema. Me resulta mucho más complejo en realidad afrontar el tema de la diabetes que esto”, reconoció Julia.

Julia es licenciada en economía, trabaja en un banco y tiene un hijo de 5 años que la estimula constantemente a realizar nuevas actividades. Uno de los principales desafíos para ella fue lograr medirse la glucosa en sangre, colocarse el sensor de monitoreo e inyectarse insulina. “En la inyección, la prótesis me ayuda a sostener la lapicera mientras cargo la aguja y luego a pellizcarme mientras me inyecto”, explicó.

Julia celebró el avance de la ciencia: “Nunca es tarde para empezar, cuando yo era chica esto no existía. Está bueno visibilizar que se pueden hacer las mismas cosas pero de manera diferente. Antes se pensaba en la solución y no en el problema real. Ahora se entendió que el problema no es la falta de la mano sino las funcionalidades asociadas a la interacción con una sociedad construida para dos manos”.

Hoy utiliza la prótesis para todo tipo de actividades, como jugar a la pelota con su hijo (Foto: Jimena Del Piccolo)

¿Qué son las ‘manos robóticas’ y cómo funcionan?

Según la Terapista Ocupacional Jimena Del Piccolo, con posgrado en rehabilitación de Mano y Miembros Superiores, y certificada en Prótesis Mioeléctricas, la terminología adecuada es en realidad es prótesis mioeléctricas “ya que el mecanismo de activación es a través de sensores de fuerza, tacto o movimiento ubicados externamente sobre el brazo remanente, muñón del paciente que al captar esas señales musculares activan el dispositivo terminal o mano protésica”.

La especialista explicó que las prótesis mioeléctricas multiarticuladas “están diseñadas para compensar la falta de la extremidad distal ”, y aseguró que los avances tecnológicos han brindado la posibilidad de “lograr agarres envolventes, de precisión y fuerza”. De todos modos, aún queda un camino importante de investigación y desarrollo ya que en Argentina “aún no hay prótesis sensitivas” y “las personas no pueden sentir lo que están tocando, por lo cual la visión cumple un papel fundamental a la hora del entrenamiento”.

- ¿Para qué pueden ser utilizadas estas prótesis?

- La gama de actividades es amplia y las mismas se adecúan a la necesidad del paciente. Pueden utilizarse en actividades como vestirse, higiene menor y alimentación. Además, para compras, manipulación de dinero, preparación de comidas, extracción de dinero en cajeros automáticos, conducción un automóvil, actividades recreativas, laborales y deportivas. Pero es importante no exponer la prótesis a líquidos, fuego o sustancias inflamables. Aprendí que no hay límites en el hacer, pero es importante el uso responsable del equipamiento.

Las prótesis mejoran significativamente la vida de las personas que las requieren (Foto: Jimena Del Piccolo)

- ¿Qué tipo de prótesis de mano existen?

- Los tipos de prótesis que existen son las cosméticas y las funcionale s. Las primeras cumplen un papel prioritario si se usan desde la infancia, por cuestiones posturales, simetría corporal y aceptación del uso protésico. Con respecto a las funcionales, tenemos prótesis mecánicas que se activan por fuerza corporal; y mioeléctricas, que utilizan sensores externos, decodifican la señal muscular para activar la prótesis. Con el avance de la tecnología, hoy contamos con sensores que se activan por tacto o presión y no por fuerza. Así, se logra mayor calidad y cantidad de movimientos, menos compensaciones corporales y fatiga, lo cual repercute significativamente en la calidad de vida.

- ¿Por qué a veces no son utilizadas durante las 24 horas?

- No siempre la prótesis es utilizada por todos los pacientes todos los días y todo el día, eso no significa que el paciente no se haya adaptado a la utilización. Significa que luego de aprender y aprehender sobre su uso y su significancia, elige y escoge la prótesis como una herramienta que posibilita su hacer.

