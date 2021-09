Así se filmó Fellini Forward, el primer cortometraje con inteligencia artificial basado en el genio creativo de Federico Fellini

La película, ambientado en Roma, se presentó en el Festival de Cine de Venecia, el 7 de septiembre, y lo hará en el Festival de Cine de Nueva York, el 29 del mismo mes

No hay dudas de que Federico Fellini, uno de los grandes genios cinematográficos del siglo XX, es un caso excepcional. Introducirse a su filmografía es entrar a un mundo al mismo tiempo hermético e intenso, humorístico y terrible, que excede por mucho el alto mérito de haber creado un adjetivo. El virtuoso cineasta italiano creó mundos a partir de su imaginación ilimitada, que combinaba la desmesura con la sensibilidad, lo onírico con lo real, lo lírico y melancólico con lo grotesco.

En 2020 se cumplieron cien años de su nacimiento y la pandemia de COVID-19 hizo que la muestra El centenario. Fellini en el mundo, uno de los tributos al director de La strada, La dolce vita y Amarcord, llegara a Buenos Aires reprogramada, recién este año. Ahora, Campari, bebida italiana conocida por sus campañas publicitarias, dio un paso más en su búsqueda de notoriedad y presentó “Fellini Forward”, un cortometraje documental creado por inteligencia artificial a partir de la obra del director y guionista italiano.

El proyecto fue posible gracias a la utilización de la tecnología más avanzada y al trabajo de un equipo de expertos del estudio de producción e innovación UNIT9, que exploró y desarrolló herramientas de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, para tratar de descubrir y emular el genio creativo de Federico Fellini. Tanto es así, que el resultado fue “una película que lo hubiera impresionado”. Por lo menos así lo advierte su adorada sobrina, Francesca Fabbri Fellini, que formó parte la creación del cortometraje desde el principio junto con los directores Zackary Canepari y Drea Cooper (documental), Maximiliano Niemann (cortometraje) y todo el equipo de rodaje.

“Mi tío Federico fue original en sus formas de representar la vida utilizando elementos oníricos como medio de comunicación. Creo que un proyecto como este es una manera perfecta de honrar su legado. Aunque se basó en gran medida en su pasado, siempre estaba mirando hacia el futuro. Se adoptó un enfoque similar para este proyecto; tiene sus raíces en la herencia, pero es futurista con el uso de inteligencia artificial. Creo que la idea de usar inteligencia artificial para crear una película lo hubiera impresionado, era una persona curiosa por naturaleza”, sostuvo en diálogo con este medio Fabbri Fellini.

A lo largo del proceso, se invitaron y consultaron a miembros originales del equipo de rodaje de Fellini, quienes aportaron ideas clave sobre la obra del maestro

Según anuncia la marca italiana, la sobrina de Fellini compartió consejos y su conocimiento de primera mano de su tío, además de contribuir al reparto, el diseño de vestuario y la redacción del guion del cortometraje. Esta “perfecta colaboración entre la inteligencia humana y la artificial” muestra cómo “lo sentimental y lo racional, lo emocional y lo impulsado por los datos pueden unirse para crear una obra de arte completamente nueva”.

“Una gran parte de mi papel en el proyecto consistió en ayudar a escribir el guión original, que luego se entregó a la máquina de inteligencia artificial, enseñándole algunos de los mecanismos internos de la mente de mi tío. La historia se inspira en momentos reales de su vida, tanto de la infancia como de cuando era un joven adulto. Desde que fue al cine por primera vez, hasta la posguerra, cuando se ganaba la vida en Roma como ilustrador”, reconoció.

Es que el rol de Francesca fue clave en la realización de la película. “Ayudé al equipo de producción a ponerse en contacto con algunos miembros del equipo de Fellini que también contribuyeron a este proyecto, incluido el director artístico cinematográfico tres veces ganador del Oscar, el maestro Dante Ferretti, y Blasco Giurato, un amigo de Federico que era operador de cámara en el set de Clowns de 1970, y más tarde se convirtió en un gran director de fotografía. También estuve disponible para brindar todos los consejos y conocimientos necesarios en relación con mi tío y di mi opinión sobre el casting y el vestuario”, aseveró la única heredera del legado de Fellini.

El resultado del vigoroso trabajo de todo el equipo culminó en “un fascinante cortometraje, ambientado en el corazón de Roma, que explora la vida y los sueños de Fellini con personajes y arreglos distintivos en todas partes”, aseguran desde la marca de la bebida. Para ello contaron con expertos en inteligencia artificial, como Marcus du Sautoy y la doctora Emily L. Spratt. Por último, Hava Aldouby, historiadora del arte y experta en Fellini, y Anita Todesco, de Galleria Campari, contribuyeron a esta obra y participaron en el debate sobre los límites de esta nueva forma de hacer arte.

Un joven Federico Fellini creado por IA en el detrás de escena de la filmación

En Fellini Forward, lo sentimental y lo racional, lo emocional y lo impulsado por los datos se unen para crear una obra de arte completamente nueva. “Creo que unir los dos proporciona una especie de sabiduría digital: es una forma de entender y de ver cómo ambos son importantes en nuestro mundo y que uno no puede apoderarse del otro”, subrayó Fabbri Fellini.

Esta breve joya audiovisual se presentó en el Festival de Cine de Venecia el 7 septiembre y lo hará en el Festival de Cine de Nueva York, el 29 de septiembre. Posteriormente, habrá un lanzamiento en una plataforma on-demand en mercados seleccionados, junto con el documental que recorre el proceso de este corto que explora el futuro del cine y la creatividad.

En "Fellini Forward", lo sentimental y lo racional, lo emocional y lo impulsado por los datos se unen para crear una obra de arte completamente nueva

- Si tuviera que elegir un recuerdo que la une a su amado “Tío Chicco”, ¿cuál sería?

- Mi recuerdo más dulce son los paseos que solíamos tomar cuando era niña en la playa de Rímini durante el invierno, especialmente el 20 de enero, el día de su cumpleaños. En esos paseos, el hombre conocido por crear sueños me tomaba de la mano y me decía frases como ‘No se sabe nada, todo se imagina’ con el sonido de las gaviotas, las olas y el mar de fondo. A partir de ese recuerdo imborrable comencé a escribir y dirigir mi cortometraje titulado ‘La Fellinette’ (2020). Mi homenaje personal por su centenario, un cuento de hadas suspendido entre el sueño y la realidad.

- ¿De qué manera su carrera profesional se vio atravesada por la herencia de Fellini?

- Soy periodista. Fue mi tío Federico quien me aconsejó en el transcurso de una cena que estábamos disfrutando en Roma cuando tenía 19 años, diciéndome que el periodismo era la carrera adecuada para una persona curiosa como yo que quería contar historias humanas, y sobre todo, extraordinarias. Sin embargo, mi ADN Fellini me llevó a debutar como directora y creo que continuaré con esto también. También me inspiraron mucho mis extraordinarios padres Maddalena y Giorgio, ellos también fueron mis modelos a seguir.

A través del proyecto, Campari busca inspirar a generaciones futuras y creativos de todo el mundo para que desaten sus propias pasiones

A través del proyecto, la marca de la bebida italiana busca inspirar a generaciones futuras y creativos de todo el mundo para que desaten sus propias pasiones. La marca también ha creado un programa exclusivo de pasantías para estudiantes, que incluye el Centro Experimental de Cinematografía (CSC) en Italia, el Instituto Americano de Cine en Los Angeles y La Academia Internacional de Ciencias Audiovisuales (CSIA) en Suiza.

“Esperamos que Fellini Forward transporte a las personas al pasado y al futuro, y explorar el genio creativo de formas completamente nuevas”, destacó Jean Jacques Dubau, director de marketing de la famosa bebida.

Fotos: Gentileza Campari

SEGUIR LEYENDO: