La Embajada de los Estados Unidos en Argentina reinicia las renovaciones de visas

(Shutterstock)

Luego de la suspensión de los trámites de visados y renovación de visas producto de la pandemia por COVID-19 desde hace un año, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina comunicó por redes sociales que reinició las renovaciones de visas esta semana.

“A partir del primero de marzo, la sección consular comenzó a procesar citas programadas de renovaciones de visa en el Centro de Atención al solicitante (CAS). Debido a la naturaleza de la pandemia y para garantizar la seguridad de nuestros empleados y del público, el CAS se encuentra operando con capacidad reducida. Para programar una cita por renovación, ingresa al siguiente sitio web: HTTPS://AIS.USVISA-INFO.COM/EN-AR/NIV “, comunicó la embajada.

Y agregó: “Con el paso del tiempo y a medida que las condiciones cambien, se agregarán nuevas citas para renovaciones. Para ver cambios realizados a las citas programadas, deberá poseer una cuenta registrada y tener una cita programada”.

El comunicado habla específicamente de renovación de visas, no de otorgamiento de nuevas visas. Es decir que solamente están habilitados a tomar un turno quienes tienen la visa por vencer, o hasta12 meses de la misma vencida.

El 8 de febrero último, la Embajada había comunicado que seguía “sin poder restablecer sus servicios de procesamiento de visas. Sin embargo, a partir del 8 de febrero, la Embajada comenzó a procesar casos específicos que no requieren entrevista presencial y que hayan sido programados con anterioridad a la suspensión de servicios de procesamiento de visas el 18 de marzo de 2020”.

“La sección consular junto con el Centro de Atención al Solicitante (CAS) se encuentran trabajando para bajar el número de estos casos ya programados que no requieren entrevista. Debido a la naturaleza de la pandemia y para garantizar la seguridad de nuestros empleados y del público, los ÚNICOS casos que serán procesados por el momento serán aquellos que se encuentran programados sin entrevista para ser entregados al CAS o aquellos que hayan recibido instrucciones por correo electrónico para mandar la solicitud de renovación de visa a través de DHL. No se presente en el CAS si no tiene cita y no envíe su documentación por correo si no recibió un correo electrónico con instrucciones específicas porque su solicitud no será aceptada”, agregaron.

Y concluyeron: “Por favor continúe visitando el sitio web de la Embajada para más información sobre anuncios futuros del servicio de procesamiento de visas. En casos de urgencia, si debe viajar inmediatamente, siga los pasos indicados en la sección Adelanto de Citas de esta página para solicitar una cita de emergencia. Hágalo 20 días antes de la fecha de viaje, no antes”.

