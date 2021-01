Pelotas, triciclos y patines: en un año de pandemia, los juguetes más vendidos en Reyes fueron para el aire libre

El podio de los juguetes más vendidos este año lo lideran los que son para el aire libre

Los juguetes representan un alto porcentaje de las ventas de Reyes, mayor que para Navidad, por ende la llegada de los Reyes Magos es un evento muy importante para la industria del juguete.

El Presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Emmanuel Poletto, afirmó que en las ventas para Reyes Magos 2021, se mantuvo el cambio de tendencia que se produjo el año pasado: “Tuvimos un leve repunte del 1,7% de ventas en unidades respecto al 2020 lo cual es muy favorable teniendo en cuenta el difícil contexto que estamos viviendo. Este incipiente dinamismo de las ventas contribuyó, al igual que el año pasado, a atenuar la caída respecto a las temporadas de los años 2018 y 2019, que fueron muy malas. Cabe recordar que en enero de 2019 se registró una reducción del 13,5% en unidades vendidas respecto de 2018”.

El podio de los juguetes más vendidos este año lo lideran los que son para el aire libre, como los juguetes de ruedas (triciclos, coches a pedal, patines); las pelotas; y otros artículos deportivos de juguete. Los siguen los clásicos como muñecos y bebotes; y los autos y camiones.

Las pelotas fueron los juguetes más vendidos para Reyes (Shutterstock)

Por otro lado, el presidente de CAIJ destacó “se vendieron juguetes más económicos a un ticket promedio de $650 por juguete (aproximadamente 40% de incremento respecto del 2020) y el 80% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito. Los pedidos de reposición a la industria argentina era algo que no venía sucedido los años anteriores. Muchas familias al haber pasado las fiestas en sus hogares o al haber resignado sus vacaciones, compraron productos para el aire libre y la casa”.

Otra de las particularidades de este año fue que al no haber lanzamientos de películas en los cines, no se destacó ninguna licencia en particular por lo que las clásicas como Peppa Pig, Paw Patrol, Frozen y Marvel fueron las que más se demandaron.

Otra de las particularidades de este año fue que al no haber lanzamientos de películas en los cines, no se destacó ninguna licencia en particular EFE/ David Arquimbau Sintes/Archivo

Si bien la industria argentina del juguete tras la salida de la convertibilidad se reconvirtió alcanzando altos niveles de competitividad a partir de la incorporación de tecnología y maquinaria de última generación, en los años prepandemia, no estuvo exenta de la crisis en la industria en general.

El Presidente de la CAIJ informó que, “debido a algunas restricciones en el abastecimiento y aumentos desmedidos de precios de materias primas fabricadas en el país así como las reducción de recursos humanos debido a las licencias del personal de riesgo, hoy estamos en el 60% de la capacidad productiva por lo que tenemos expectativas que pronto podamos salir de esta pandemia así volvemos a producir a pleno y recuperar el 51% del mercado interno para poder exportar y recuperar los puestos de trabajo que se han perdido”.

SEGUÍ LEYENDO:

Cuáles son los juguetes que protagonizan las compras de Navidad