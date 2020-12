Alimentación post Navidad: cómo desintoxicarnos tras los excesos antes de fin de año

Luego de una cena con abundante comida, es necesario desintoxicar el cuerpo (Shutterstock)

En muchos sentidos, el 2020 es un año para olvidar. La pandemia por COVID-19 además de traer infectados y muertos también generó angustia, incertidumbre, aislamiento, y otros aspectos negativos que muchas veces se canalizaron en la comida, por lo que a diferencia de otros años, muchas personas llegan a esta época con un exceso de peso que no es habitual.

Y a ello se le agrega que durante la cena de Nochebuena seguro se comió de más, además de las calorías que aportan las bebidas alcohólicas y la mesa dulce. También hay que tener en cuenta que para muchas familias el 25 y los días subsiguientes del fin de semana siguen los festejos con otros familiares y/o amigos. Y para ello, el cuerpo necesitará de una dieta que desintoxique para recuperar el equilibrio.

“El problema más grande no es lo que uno engorda, si no como uno si come todo ese tipo de cosas -no sólo frituras, harinas o cosas dulces- queda pegado a esos alimentos sin ser una persona obesa y se genera el deseo de repetir en función del gusto que a uno le deja esa comida. Además, el cerebro y los neurotransmisores juegan un papel protagónico, en donde el placer hace que uno quiera repetir aunque no lo convenga”, explicó el doctor Máximo Ravenna a Infobae, quien agregó que “cuando uno come y piensa que no le va a pasar nada, entra en el mecanismo de negación”.

Es importante controlar la comida y bebida a la hora de las grandes cenas (Shutterstock)

Además, el consumo excesivo de alcohol pudo haber aportado “calorías vacías”, lo que significa que se incorporaron calorías pero no nutrientes. Ravenna sostuvo que “el problema no está en si uno comió el pan dulce que le gustaba o todas las garrapiñadas que quería, sino en tener la capacidad de al otro día frenar. Hay que estar entrenado para que a una persona le disguste más estar gordo que lo que le gusta comer”.

En los días posteriores a los festejos, es necesario poder desintoxicar el organismo: respetar las cuatro comidas diarias y sumar dos colaciones. Todo saludable pero nunca dejar de comer.

El doctor Milton Dan (MN 119.041), máster universitario en Nutrición y elaboró para Infobae un plan de tres días que ayuda a “limpiar” el organismo y eliminar los kilos de más que se pudieron ganar en los festejos.

“No busquemos la dieta ‘milagro’, ni el producto milagroso porque no existen -aseguró Dan-. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de algún kilo y la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días”.

Las comidas de las Fiestas suelen contener muchas calorías

Y detalló opciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena y consejos que pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo post fiestas.

Desayuno

-Ensalada de frutas naturales o una manzana o un kiwi o dos rodajas de ananá

-Yogur descremado

-Infusión recomendada: té verde, café u otra infusión (no utilizar azúcar)

Almuerzo

Alternativas:

-Quinoa salteada con verduras (champiñones, cebolla, morón) acompañada por tiras de pollo

-Omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema

-Ensalada de verduras variadas incluyendo legumbres (en lo posible que no falte el apio), condimentada con aceite de oliva

-Postre: una manzana verde u otra fruta

Un rico omelet puede ser el almuerzo perfecto post fiestas - .Credit...Julia Gartland for The New York Times (Photography and Styling)

Merienda

-Jugos combinados de frutas y verduras (ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales.

-Apio, solo, o en jugo de naranja

-Puede agregarse un puñado de frutos secos

Cena

Alternativas:

-Pescado fresco a la plancha o al horno

-Pechuga de pollo o filete de ternera

-Tofu

-Acompañamiento: ensalada de verduras variadas

-Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina

Patarasca, una cocción especial del pescado envuelto en hoja de bijao (la misma planta que se usa para envolver tamales o hallacas) que se cocina a la brasa. Foto: Procolombia

Siete consejos para poner en práctica

Este es sólo un plan para tres días; lo importante es mejorar los hábitos de vida de manera sostenible en el tiempo (Shutterstock)

-Beber mínimo dos litros de agua por día

-Verduras, hortalizas y frutas deben ser incorporadas a diario en la dieta

-Respetar las cuatro comidas, no saltear ni agregar

-Buscar aportar con la alimentación variedad de nutrientes esenciales, entre ellos vitaminas y minerales. En una gran cantidad de casos se debe suplementar con minerales quelat, como el magnesio, zinc y selenio (Quelat Complex) o los nutrientes AMPK que aportan las coenzimas que necesita el metabolismo para funcionar bien

Es importante sumar muchas verduras y frutas luego de una gran comilona

-Se puede comer en cualquier momento del día apio solo, o mojado en jugo de naranja

-Se pueden agregar hasta dos tostadas de pan integral con el desayuno, o una durante el almuerzo o merienda. Si se hace, en lo posible sumar polvo Satial, que ayudará a disminuir el índice glucémico de las harinas, clave para disminuir la inflamación que afecta al metabolismo y puede ser una de las causas del exceso de peso

-Los tres días posteriores a una “comilona”, aumentar la actividad física y no dejar de caminar los 10 mil pasos (mínimo una hora por día)

Para finalizar, Dan recordó que éste “es sólo un plan para tres días, que lo importante es mejorar los hábitos de vida, tanto en la forma que se come, como darle prioridad a la actividad física, no olvidarse de caminar lo más posible y realizarse chequeos médicos”.

