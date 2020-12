Cómo el caos del 2020 dará forma a la próxima década, según 8 expertos en diseño

A la luz de lo sucedido en 2020, ¿qué deberíamos esperar para el año 2030? (Shutterstock)

2019 marcó el final de una década. Y con él vinieron todo tipo de predicciones. El futuro parecía tan claro. Pero luego sucedió el 2020: el gran golpe del COVID-19. Y el mundo avanzó cinco años en cinco meses.

De repente, los niños iban a la escuela a través de videollamadas, los trabajadores acudían en masa a Zoom en lugar de las oficinas y el delivery se convirtió en el status quo en casi todo. Las tendencias emergentes se convirtieron en algo común de la noche a la mañana.

Entonces, a la luz de lo sucedido en 2020, ¿qué deberíamos esperar para el año 2030? Fast Company, una revista estadounidense publicada que se enfoca en tecnología, negocios y diseño, consultó a expertos de todas las industrias, desde el comercio minorista hasta la educación y las redes sociales, para conocer sus puntos de vista.

Mientras que el año pasado, el camino a seguir consistía en deshacer un siglo de excesos que dañaron nuestro medio ambiente, este año, está claro que la equidad social, los recursos públicos y el enfoque sistemático del bienestar deben compartir el centro de atención.

La nueva escuela: más módulos de aprendizaje

"La educación habrá pasado del modelo de fábrica del siglo XIX a otro en el que los cuidadores, los estudiantes y los maestros reinventen las nociones de las escuelas en el monte, la escolarización en “manadas” y la escolarización comunitaria" (REUTERS)

Desde el jardín de infantes hasta la universidad, la educación habrá pasado del modelo de fábrica del siglo XIX a otro en el que los cuidadores, los estudiantes y los maestros reinventen las nociones de las escuelas en el monte, la escolarización en “manadas” y la escolarización comunitaria, que se mejorará con una comprensión más precisa que requiere instrucción digital y presencial.

El gran virus de 2020 provocó un colapso total del sistema educativo. Los modelos de educación masiva basados en agrupar a las personas en filas de alumnos se volvieron insostenibles e inseguros. Para el 2030, los recursos provenientes de la desfinanciación de la policía se reasignarán a los presupuestos de educación de manera que la proporción de alumnos por maestro sea de 10: 1, creando pequeños grupos de aprendizaje.

Sobre la base de las sabias prácticas de la gripe española de 1918 y la pandemia COVID-19 de 2020, las escuelas de monte que brindan aprendizaje al aire libre en la naturaleza se volverán más populares. Las cápsulas de aprendizaje alternarán entre dos experiencias. Los primeros serán currículos basados en la naturaleza cuyas lecciones se enriquecen con el conocimiento indígena, las tecnologías sensoriales y la realidad aumentada. El segundo serán escuelas comunitarias en entornos hogareños modificados, como apartamentos convertidos en un complejo o casas seleccionadas en un vecindario. Las universidades contarán con una combinación de estar en el campus en ráfagas cortas, pero pasar el resto del tiempo aprendiendo de forma remota. La baja residencia se convertirá en el modelo predeterminado para la educación universitaria.

- Elizabeth (Dori) Tunstall, Decana de Diseño, Ontario College of Art & Design University

Redes sociales sin fronteras

"Los servicios como Twitter serán más abiertos, accesibles y personalizables con la opción de crear experiencias personalizadas que reflejen las necesidades de las personas y la cultura" (Europa Press)

Los servicios como Twitter serán más abiertos, accesibles y personalizables con la opción de crear experiencias personalizadas que reflejen las necesidades de las personas y la cultura. Con esto, habrá más opciones y funciones: las personas podrán crear o elegir sus propias características, diseño, algoritmos y más. Las opciones, el contexto y la transparencia deberán formar parte de todo diseño. Al mismo tiempo, habremos aprendido mucho más sobre cómo las personas pueden aprovechar los sistemas y crearemos tecnología robusta para ayudar a mantener a las personas seguras a escala. Estamos trabajando para que esto suceda.

Las comunidades y los espacios dedicados para que la gente hable sobre lo que está sucediendo estarán a la vanguardia. Estos espacios comunitarios serán seguros y tendrán multitud de controles. Los servicios de redes sociales exitosos serán aquellos en los que las personas se sientan seguras, cómodas, escuchadas y conectadas dentro de sus comunidades.

Las empresas diseñarán para las necesidades de las personas en diferentes comunidades y culturas, y estarán más enfocadas fuera de los Estados Unidos. Todos en todo el mundo tendrán una oportunidad equitativa de ver lo que está sucediendo en línea y participar en la conversación global sin importar dónde se encuentren, qué idioma hablen o qué dispositivo estén usando, con herramientas de traducción y accesibilidad de alto funcionamiento integradas en cada experiencia.

Las formas en que las personas podrán crear y tener conversaciones serán variadas, profundamente interactivas y multifacéticas, mucho más allá de lo que normalmente usamos ahora. Los desarrolladores podrán participar en este ecosistema creando capacidades únicas que irán desde sistemas de recomendación personalizados hasta nuevas herramientas de creación.

Lo que no cambiará: el deseo de las personas de conectarse entre sí en línea y sentir una sensación de unidad y comunidad cercana mientras conversan sobre lo que está sucediendo y lo que más les importa.

- Dantley Davis, director de diseño, Twitter

Respuesta a una pandemia, a la velocidad de Amazon Prime

"En el futuro, la 'atención médica digital' solo se denominará atención médica" (REUTERS)

La pandemia de COVID-19 ha equipado la prestación de servicios de salud con tecnología del siglo XXI. Los médicos y los pacientes aprendieron a entablar una relación virtual a través de telesalud, monitoreo remoto y otras herramientas digitales. El coronavirus rediseñó fundamentalmente nuestro mapa de viaje de salud. En el futuro, la “atención médica digital” solo se denominará atención médica.

Cuando otro virus nuevo amenace nuestra salud pública, podremos solicitar un kit de supervivencia para una pandemia tan fácilmente como comprar pasta de dientes en Amazon Prime. Este kit puede incluir elementos como un pulsioxímetro inteligente, mascarillas N95 biodegradables y un kit de detección rápida de virus a base de saliva. Un paciente podrá conectarse con su médico en una plataforma fácil de usar. Un equipo de médicos y enfermeras controlará sus signos vitales de forma remota y los algoritmos impulsados por IA predecirán su curso clínico.

El sistema de salud se rediseñará para equilibrar la carga. El SARS-CoV-2 mató a tantas personas en Nueva York porque algunos hospitales estaban abrumados con casos de COVID-19 mientras que otros tenían capacidad. El sistema mal diseñado no logró distribuir uniformemente a los pacientes enfermos. Las instalaciones sanitarias compartirán datos abiertamente y construirán una respuesta coordinada a las amenazas emergentes. Es posible que una ambulancia autónoma lo recoja en su casa y lo transporte al hospital con la mayor cantidad de camas de UCI y ER disponibles.

En el futuro, rediseñaremos las habitaciones del hospital con sistemas de ventilación mejorados y sensores virales que detectan continuamente los niveles de patógenos en el aire. Podrá visitar a su familiar en un hospital durante la próxima pandemia porque se le entregará un casco respirador purificador de aire motorizado con una visera transparente que no enmascara su rostro. Ningún ser humano morirá jamás solo en un hospital separado de quienes los aman.

- Bon Ku, Director, Laboratorio de Diseño de Salud, Universidad Thomas Jefferson

Mientras nos refugiamos adentro, las empresas se mueven afuera

"Si bien los entornos construidos a menudo son ricos tapices creados a lo largo del tiempo y diseñados para dar forma a las experiencias de quienes los involucran, esta pandemia probablemente acelerará la creación de un nuevo compromiso"(REUTERS)

La pandemia está forzando cambios a largo plazo en la forma en que nos relacionamos con los entornos construidos y el espacio. Nueve meses después de esta pandemia, ya estamos viendo que la forma en que interactuamos con los espacios urbanos existentes y futuros no volverá al status quo. Hoy vemos una rápida aceleración de los cambios en las experiencias que perdurarán mucho más allá de la pandemia.

Los restaurantes están tomando las calles, reemplazando el estacionamiento en la acera por asientos en la acera. Estas alteraciones harán que las ciudades y los gobiernos se replanteen los espacios públicos. Los gimnasios y las actividades de fitness se han trasladado dentro de nuestros hogares, pero también a los lugares públicos convencionales. Una comunidad enfocada en el bienestar en espacios abiertos nos hará reconsiderar la programación de parques y recreación de nuevas maneras.

Los teatros y las artes están pasando de los escenarios a los asientos en el césped al aire libre con pantallas grandes, lo que lleva la capacidad de nuevas audiencias al arte de la interpretación. El acceso para audiencias nuevas y diversas traerá nueva programación, con edificios como telones de fondo en lugar de embarcaciones.

Si bien los entornos construidos a menudo son ricos tapices creados a lo largo del tiempo y diseñados para dar forma a las experiencias de quienes los involucran, esta pandemia probablemente acelerará la creación de un nuevo compromiso, que transformará rápidamente los lugares que usamos de formas nuevas y poderosas y ese es el lado positivo en el que podemos alejarnos concentrándonos.

- Brad Lukanic, director ejecutivo de CannonDesign

Menos discriminación por edad, más espacios verdes

"El diseño para los grupos demográficos mayores también será parte de la corriente principal" (REUTERS)

El papel de los diseñadores cambiará. Ha habido una tendencia general hacia el diseño de impacto social en los últimos años. Ha sido en parte el resultado de una nueva generación de diseñadores comprometidos socialmente que están ansiosos por cambiar el status quo, así como una mayor presión sobre las empresas para una mayor transparencia y un mejor comportamiento en todo, desde el uso de recursos hasta los procesos de fabricación y las prácticas laborales de la cadena de suministro.

En 2030, la mayor parte del diseño estará orientado hacia un ángulo social, ambiental o de gobernanza. El bienestar estará integrado en el corazón de los informes del proyecto. Hasta hace poco, la salud y el bienestar pueden haber sido un elemento “extra” en el resumen de un proyecto, pero en el futuro ocupará un lugar central.

El diseño para los grupos demográficos mayores también será parte de la corriente principal. A medida que las poblaciones continúan envejeciendo, existe una gran necesidad de un mejor diseño. La clave para esto será cómo fomentar una vida sana e independiente durante más tiempo. Todo este sector necesita una renovación completa. La percepción de lo que significa ser viejo está cambiando. La exposición New Old comisariada por Jeremy Myerson en el Design Museum hace un par de años abordó este tema, y existe un creciente interés en productos y servicios con una estética más moderna que no se adapta a una visión anticuada de cómo es la vejez.

Ya estamos viendo que las ciudades invierten en espacios verdes y azules como formas de mejorar tanto la calidad de vida como el medio ambiente, e incluso fuera de las ciudades, necesitaremos plantar árboles para devolver las tierras en desuso o las antiguas tierras de cultivo a los bosques nativos. Esta inversión en espacios verdes continuará, especialmente como resultado del COVID-19.

- Paul Priestman, diseñador y presidente de PriestmanGoode

Anhelaremos alimentos que aún no se han inventado

"Se habrán inventado carnes a base de plantas que son mejores en cada métrica —más deliciosas, menos costosas, mejores para nuestra salud— y la gente optará por comer estos alimentos, sin importar si les importa o no el medio ambiente" (REUTERS)

El sistema alimentario está roto y la gente está empezando a darse cuenta. Para 2030, la gente no necesitará estar convencida de que las opciones de alimentos sostenibles son mejores; será obvio y, francamente, la única opción. La producción de alimentos a partir de animales se entenderá bien como extremadamente ineficaz e innecesaria. Se habrán inventado carnes a base de plantas que son mejores en cada métrica —más deliciosas, menos costosas, mejores para nuestra salud— y la gente optará por comer estos alimentos, sin importar si les importa o no el medio ambiente. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, comenzarán a ver comer animales como algo completamente prehistórico.

No solo toda la carne vendrá de plantas, sino que imagino que se habrán inventado muchos otros tipos de alimentos sostenibles que son mejores para nuestro planeta y más saludables para las personas. Los cultivos comenzarán a optimizarse para el consumo humano, en lugar de como alimento para los animales que comemos hoy. Crearemos nuevas y diversas texturas, sabores y aromas de alimentos que la gente anhela. Es probable que tengamos categorías de alimentos completamente nuevas que ni siquiera existen todavía.

De hecho, creo que muchas industrias experimentarán transformaciones similares, ya que la mayoría de ellas se rompen desde un punto de vista ambiental. Las personas ya no tolerarán esto, ya no optarán por consumir y utilizar productos que destruyen el planeta. Cambiaremos lo que comemos, lo que vestimos, lo que conducimos y cómo viajamos. Y debido a eso, tendremos un poco más de vegetación en el mundo.

- Giselle Guerrero, VP de Creative, Impossible Foods

Realización de películas virtuales, pero viajes espaciales reales

Si bien el transporte sufrió un gran impacto este año, su futuro parece brillante. El espacio aéreo verá viajes orbitales en tierras bajas a destinos lejanos, mientras que los vehículos eléctricos se convertirán en un importante disruptor a medida que la demanda se dispare (EFE)

Es probable que miremos hacia atrás y recordemos 2020 como el padre de la innovación. 2020 ha sido el catalizador que ha acelerado el desarrollo de cosas que estaban destinadas a suceder dentro de 10 años. Como resultado, han comenzado a desarrollarse cambios revolucionarios que nos permiten escalar para el futuro. El entretenimiento ha cambiado para adaptarse a las nuevas realidades, con el cierre de los cines y los estudios que transmiten a través de servicios a pedido, mientras que las producciones de cine y televisión utilizan motores en tiempo real para crear contenido fotorrealista para reemplazar el rodaje en exteriores.

Si bien el transporte sufrió un gran impacto este año, su futuro parece brillante. El espacio aéreo verá viajes orbitales en tierras bajas a destinos lejanos, mientras que los vehículos eléctricos se convertirán en un importante disruptor a medida que la demanda se dispare, pero las incertidumbres en torno a la disminución de los suministros de litio podrían impedir su uso como una opción viable a largo plazo para la energía de la batería. Mientras tanto, se construirán carriles y carreteras específicamente para vehículos totalmente automatizados, una bendición para el transporte.

Finalmente, a medida que crece nuestra necesidad colectiva de más datos, podemos esperar mayores debates sobre la privacidad, un tema cada vez más candente. Aquí es donde la aparición de la tecnología blockchain autónoma probablemente evolucionará como una solución de almacenamiento para reemplazar las poderosas entidades centralizadas que actualmente controlan nuestros datos.

- Marti Romances, director creativo, Territory Studio

El mega minorista como asistente personal

"Todo el mundo competirá para ofrecer las formas más rápidas y económicas de llevar cualquier cosa a cualquiera"

Es probable que tenga algunas predicciones para el comercio minorista en 2030, y probablemente todas sean correctas. La entrega (ya sea mediante crowdsourcing, dron, vehículo autónomo o el camión habitual) será enorme y la comodidad reinará. Pero no terminará ahí. Más que cualquier tecnología o servicio, se tratará de que las empresas te conozcan como individuo y te hagan la vida más fácil.

Consciente o inconscientemente, los clientes buscarán reducir el número de empresas con las que interactúan debido a este simple pensamiento: la gente quiere ser conocida. Nadie quiere ser nadie en todas partes; quieren ser alguien en alguna parte. En muchos casos, eso significa que querrán interactuar con los minoristas locales. ¿A quién no le encanta un mensaje de texto de su tienda local cuando llega su marca favorita? Pero para los grandes minoristas, significará un aumento de las expectativas de personalización de los clientes.

Imagine que un minorista puede administrar no solo su lista de compras, sino también su lista completa de tareas pendientes. Los comestibles se pueden entregar no solo en la puerta de su casa, sino también en su refrigerador. Con ese mismo minorista, puede programar citas con su proveedor de atención médica, y luego pueden enviar su receta, recetas con la lista de compras correspondiente, equipo de entrenamiento y cualquier otra cosa que su médico le haya pedido que haga para mantenerse saludable directamente a su puerta. Cuando hace un pedido para recoger, su comprador personal sabe cómo le gustan sus bananas, y cuando visita una tienda, la tecnología lo guía a través de su lista personal de la mejor manera. Recibe sugerencias de productos útiles y relevantes, y puede asegurarse de que se ajusta al presupuesto.

Se trata de resolver problemas para los clientes como individuos, generar confianza con ellos y hacer que todo suceda. Todo el mundo competirá para ofrecer las formas más rápidas y económicas de llevar cualquier cosa a cualquiera. Pero los ganadores en el comercio minorista serán aquellos que hagan que sus clientes se sientan como alguien.

- Janey Whiteside, vicepresidente ejecutivo y director de atención al cliente de Walmart

