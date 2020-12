Pizzerías, hamburgueserías y más: 16 lugares para descubrir los mejores sabores de Buenos Aires

Desde BA Capital Gastronómica crearon el “Festival Sabores de Buenos Aires”, un evento que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre para impulsar el desarrollo económico del sector, uno de los más golpeados por la pandemia.

Se trata de un evento que combina descuentos y promociones en más de 680 locales gastronómicos adheridos de toda la Ciudad y Provincia de Buenos Aires con entretenimiento e información en redes sociales. Las promociones, que llegan hasta el 50% de descuento, son válidas para delivery, take away o en mesas habilitadas de los restaurantes, pizzerías y casas de empanadas, bares, confiterías, cafeterías, heladerías y locales de comida rápida.

Joe’s

Es un lugar donde la gente va a pasarla bien, comer rico y escuchar buena música, bandas en vivo, dj sets en su terraza al aire libre. Todos sus productos son de elaboración propia, tienen carnes ahumadas, hacen su propio blend para las hamburguesas y los panes también son caseros.

Para la edición de Sabores de Buenos Aires ofrecen un 15% de descuento en el total de la compra.

¿Dónde? Malabia 1064, Palermo.

Burger Effect

En el tradicional barrio de Almagro está Burger Effect. Al ingresar por su puerta de madera nos encontramos con su patio interno, con faroles y pisos de época colonial. El mismo posee un techo acrílico para resguardarse de los días de lluvia. Contiguo al mismo, se encuentra el salón principal del local con decoraciones de madera, luz más tenue y buena música. Aquí se puede disfrutar de unas buenas hamburguesas acompañadas de una cerveza bien fría. También para los amantes del aire libre, ofrece mesitas en la vereda.

Quienes elijan esta hamburguesería, se les hará un 25% de descuento sobre el total de la compra.

¿Dónde? Estado de Israel 4470, Almagro.

L’Inferno Pizzeria Napoletana

Es el lugar para descubrir donde se conjugan los placeres de comer y la calidez del buen servicio. En el calor de su horno se cocinan los bordes hinchados de las exquisitas pizzas al mejor estilo napolitano.

La pizzería para esta edición ofrece a sus clientes un 40% de descuento en todas las variedades de pizzas.

¿Dónde? Nicaragua 5002, Palermo.

Trixie Diner

Un clásico y tradicional ‘American Diner’. El estilo pin up, con estética de los años cincuenta, con banquetas altas, azulejos en blanco, negro y rojo, es la mística que identifica al restaurante. Los platos más característicos son las hamburguesas y las frituras.

Este restaurante ofrece un 50% de descuento de su carta completa, solamente en el turno noche de jueves a domingos en el marco de Sabores de Buenos Aires.

¿Dónde? Rafael obligado 1221, Costa Salguero.

The Food Truck Store

Sus hamburguesas son reconocidas por ser unas de las mejores de Buenos Aires. Cuentan con mucha variedad y combinaciones para que cada comensal pueda elegir la favorita. La pandemia del COVID-19 los vio obligados también a reinventarse y les ofrecieron a sus fanáticos packs para terminar de cocinarlas en casa, con panceta, fetas de cheddar y hasta incluso pan.

Con la posibilidad de comer en el restó, para el festival de Sabores en Buenos Aires, su propuesta es de un 20% en todas sus hamburguesas.

¿Dónde? Av. Callao 2092, Recoleta.

Café La Poesía

La Poesía está abierto desde 1982 cuando el poeta Rubén Derlis lo inauguró en la esquina de Chile y Bolívar y lo convirtió en un ámbito de referencia de la generación de los 60s. Su interior está intacto, bien cuidado por los clientes y quienes trabajan allí. Mesas y sillas de madera, estanterías con botellones y ventiladores de techo. En las paredes del bar notable no faltan poesías escritas por los mejores autores y retratos de las celebridades habitués del lugar.

Durante estos días, este bar notable ofrece un descuento del 10% en el total de la compra en efectivo.

¿Dónde? Chile 502, San Telmo.

La Pulperia del Cotorro

Comenzó con Graciela y Julián quienes se unieron con la idea de recuperar y poner en valor un edificio antiguo. Su atractivo es un museo de antigüedades disponibles para que chicos y adultos jueguen y se reencuentren con parte de la historia popular. También cuenta con un amplio y hermoso patio, muy bien ventilado. La carta se caracteriza por brindar una gran diversidad de milanesas y su reconocido pastel de papa. Ofrece además pastas caseras, tortillas, tamales y platos típicos de pulpería.

Quienes elijan este restaurante tendrán un 15% de descuento en el total de la compra.

¿Dónde? Pepiri 320, Parque Patricios.

Delicity

Opciones dulces y saladas ofrecen en esta confitería para todos los comensales. Desde el desayuno hasta opciones para la hora del almuerzo o el té, como por ejemplo sándwiches y ensaladas o medialunas, budines y tortas caseras del día.

Durante estos días, cuentan con un 30 % de descuento en el total.

¿Dónde? Libertador 5100, Cañitas.

Tanta by Gastón Acurio

Ubicado en el barrio de Retiro de la mano del chef peruano Gastón Acurio, es un referente gastronómico de la actualidad. Bajo un concepto de comida peruana casera, platos abundantes y una destacable relación precio-calidad, su diseño y estética está rodeada de hermosa vegetación, dispuesta para producir una mini selva peruana.

Para el Festival Sabores de Buenos Aires, el reconocido chef propuso un menú especial para la ocasión. Un menú de 3 pasos, con un piqueo de baos de molleja broaster con salsa teriyaki; el plato principal de curry rojo de carrillera y como postre, bombón sublime.

¿Dónde? Esmeralda 938, Retiro.

Los 36 Billares

Este bar notable fue inaugurado en 1894 cuando recién se abría esa avenida. Hoy es todo un ícono del barrio de Montserrat. En 2013 cerró tras ser comprado por una cadena de pizzerías. En 2014 reabrió sus puertas luego de un trabajo de remodelación y restauración. El subsuelo fue reciclado a nuevo, conservando las características y el estilo propio. Tiene 11 mesas de billar totalmente restauradas, 6 mesas de pool y 1 de snooker que tienen una antigüedad de 120 años aproximadamente.

Quienes elijan esta opción podrán obtener un 10% de descuento en pizzas y empanadas.

¿Dónde? Av. de Mayo 1271, Montserrat.

El Gato Negro

El bar notable El Gato Negro está ubicado en el centro porteño. Ahí no solo se puede consumir en el lugar, sino que también existe el sistema take away para comprar granos de café y distintos tipos de té. Tiene piso cuadrillé en amarillo y negro, mesas y sillas de madera, un ícono del bar.

En esta oportunidad, ofrecen un 15% de descuento en cafetería y repostería.

¿Dónde? Av. Corrientes 1669, Microcentro.

La Toscana Pizzería

En pleno casco histórico de Chascomús, donde antiguamente se encontraba una panadería centenaria, se ubica la pizzería que ya es un clásico de toda la zona. Con su horno a leña de más de 100 años y elaboración a la vista, se destacan en todo tipo de pizzas a la piedra, empanadas y tartas.

Durante este festival ofrecerán un 15% de descuento en el total de la compra.

¿Dónde? Lavalle 139, Chascomús, PBA.

Möoi Restaurant

Un restaurant, creado con un concepto innovador en el mercado argentino, que llegó para quedarse hace 11 años. Esta área se desprende de Möoi, como el “Möo Market”, donde encontrás productos que se cocinan día a día, sin aditivos, sin conservantes y con calidad nutricional y valor agregado, bien frescos, hay congelados, hay de mercado llamados secos, hay home y deco, y box para regalar o enviar, cocciones al vacío o diferentes opciones.

El beneficio de Mooi es 15% en el total factura consumida.

¿Dónde? Av. del Libertador 105, Vicente López.

Los Maestros

Comenzaron en Avellaneda, en pleno Crucecita, y hoy marcan presencia en los barrios de Recoleta , Barrio Norte y Palermo. Conjugando el esmero y dedicación de verdaderos maestros pizzeros con los conceptos más modernos de higiene, calidad y servicio, han sabido ganarse un lugar de privilegio en el competitivo mundo de la pizza y la empanada.

En este festival ofrece 20% de descuento en pizzas llamadas “las especiales”. Las variedades que participan son: choclo, roquefort, provolone, cuatro quesos, magistral, palmitos, ananá y champiñones.

¿Dónde? Uriburu 1305, Microcentro.

Resto Bar de la Bahía

Es un resto familiar que atiende todas las necesidades de la gente que concurre al camping y las cabañas. Cuenta con un menú para celíacos, vegano, minutas y pastas caseras, económico y variado. Tiene un sector de lectura para los clientes y también obras de arte, pintura, escultura, manualidades.

Aquí, quienes vayan, podrán tener un descuento del 25 % en toda la carta.

¿Dónde? Bahía de los Lobos, Lobos, PBA.

El Festival Sabores de Buenos Aires es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad. Este cuenta con la participación de BA Cooperación Federal y las de las cámaras gastronómicas Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), Asociación Fabricantes de Helados y Afines (AFADHYA), Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casa de Empanadas (APPYCE), Asociación de Cocineros y Empresarios ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA), Cámara Argentina de Franquiciados y Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos.

Para ver cuáles son los restaurantes adheridos, ingresar a la web donde hay un mapa interactivo.

