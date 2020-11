Gucci Fest, el festival de cine y moda que tendrá a Harry Styles y a Billie Eilish como protagonistas

“Abandonaré el ritual agotado de las temporadas y los desfiles para recobrar una nueva cadencia, más próxima a mi vocación expresiva”, declaró el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, en el mes de mayo, al anunciar que la casa de moda italiana iba a dejar de respetar el criterio estacional de cinco shows al año. La crisis del coronavirus terminó de drenar de sentido, para Michele, el calendario de primavera/verano, otoño/invierno, crucero, pre-primavera y pre-otoño: “Son palabras rancias y desnutridas”, publicó en Instagram. “La ropa debería tener una vida más larga que la que le atribuyen esas palabras”.

En esa línea, no perdió tiempo e ideó una miniserie de 7 episodios llamada Ouverture of Something that Never Ended para presentarlo en el Gucci Fest, un innovador festival digital de cine y moda que tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre.

Esta miniserie fue filmada en Roma y codirigida por el director de cine Gus Van Sant (nominado dos veces a los premios Oscar) y Alessandro Michele, y se transmitirá por las plataformas de YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube y también en la página oficial del evento, Guccifest.com.

Gucci Fest, del 16 al 22 de noviembre por las plataformas digitales, un festival de cine y moda

La novedad de este film son sus protagonistas: Billie Eilish y Harry Styles, los dos grandes referentes de la firma italiana que se visten en cada aparición y alfombra roja con la marca. Además de ellos, también los acompañarán la actriz Silvia Calderoni, Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Sasha Waltz y Florence Welch.

La miniserie cuenta con 7 episodios que se proyectarán día a día, uno a la vez. La historia fusiona reglas y géneros, se alimenta de nuevos espacios y códigos lingüísticos innovadores para crear algo nunca antes visto. El argumento de la historia se centrará en una surrealista rutina diaria por toda la ciudad de Roma.

Billie Eilish vestida por Gucci en los premios Billboard (AP Photo/Chris Pizzello)

Sin embargo, en este Gucci Fest no solo proyectará la miniserie protagonizada por Styles y Eilish, sino también, contará con películas fashionistas de quince jóvenes diseñadores independientes. Ellos son: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier y Gareth Wrighton.

A través de este formato, el diseñador dará a conocer la nueva colección de Gucci que llevará el mismo nombre que el film. Y se suma a la lista de creativos que este año a raíz de la pandemia del coronavirus mostraron al mundo sus líneas vía streaming por videos.

En febrero fue el último desfile que Alessandro Michele presentó en púbico, luego tomó la decisión de apartarse del calendario de la moda (AP Photo/Luca Bruno)

“Nos encontraremos solo dos veces por año para compartir los capítulos de una nueva historia. Capítulos irregulares, jubilosos y completamente libres, que al escribirse mezclarán las reglas y los géneros y se nutrirán de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas de comunicación”, había dicho el creativo.

Gucci tendrá entonces dos colecciones anuales, sin temporadas. No hubo desfile en septiembre, que solía hacerse en el Milán Fashion Week. De esta manera, una de las marcas más poderosas de la moda impulsa un cambio para que el sistema sea más eficiente y menos derrochador.

