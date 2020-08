El Museo Evita, entre las atracciones más populares del mundo

La casona donde funciona, construida a principios del siglo XX en el barrio porteño de Palermo, perteneció primero a una aristocrática familia española (Martín Rosenzveig)

Como cada año, el reconocido sitio de Internet Tripadvisor revisa las millones de opiniones, calificaciones y elementos guardados de viajeros de todo el mundo para distinguir a los mejores hoteles, restaurantes y experiencias turísticas del planeta. En ese marco, el Museo Evita recibió el premio Travellers’ Choice 2020, ganándose también un reconocido lugar como uno de los museos especializados más buscados de Buenos Aires y ubicándose entre el 10% de las atracciones más populares a nivel global.

La casona donde funciona, construida a principios del siglo XX en el barrio porteño de Palermo, perteneció primero a una aristocrática familia española y en 1948 fue adquirida por la Fundación Eva Perón para pasar a ser un hogar de tránsito de mujeres (con o sin hijos) en situación de riesgo. En el año 1955 fue expropiada por el Estado y desde allí funcionaron distintas oficinas administrativas, hasta llegar ser el sitio que guarda la colección más preciada de objetos personales de la familia de María Eva Duarte de Perón.

Allí se le propone a los visitantes un completo recorrido a través de su historia, desde su infancia en Los Toldos, su etapa como actriz, sus inicios en la política, su injerencia en el voto femenino y la lucha por la igualdad de derechos de los trabajadores, lo que convirtió a Eva en una de las figuras más emblemáticas de la historia argentina. Mediante objetos, fotografías, videos y documentos de la época, quienes visiten el Museo Evita se encontrarán con toda clase de sorpresas, como su fascinante colección de vestidos o la carta de amor que le escribió Juan Domingo Perón cuando se encontraba preso en la Isla Martín García.

En la actualidad el lugar tiene la característica de un museo, con sus muestras permanentes y transitorias, pero también como un edificio importante para la historia (Martín Rosenzveig)

“Este lugar está directamente vinculado con la obra de Eva, fundamentalmente con la Fundación Eva Perón. Esta casa, una casona que originalmente es de 1906 y tiene una remodelación importante en 1923 con el arquitecto Estanislao Pirovano, era la propiedad de una familia terrateniente, que vive hasta los años ’40 acá”, le contó a Infobae el investigador Santiago Régolo.

“En 1948 la casa es adquirida por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Aquí funcionó el hogar de tránsito número 2, destinado especialmente a mujeres. Eran mujeres en situación de riesgo, madres solteras en su mayoría, que venían a este tipo de hogares, con problemas de vivienda, de salud, de documentación. Aquí eran atendidas, recibidas por trabajadores sociales, que diagnosticaban cuál era el problema y cuáles eran los pasos a seguir. Por eso era un hogar de tránsito. Cuando el tema se resolvía, las mujeres volvían a sus hogares o eran derivadas a otro tipo de instituciones. Según los registros que tenemos, el hogar llegaba a albergar más o menos entre 100 y 150 personas al mismo tiempo. Era un hogar donde la estadía promedio era de dos semanas. Pero hay gente que llegó a estar hasta tres años”, agregó.

El lugar, como otros sitios relevantes para el peronismo, no quedó exento de los avatares de la historia nacional. Y aunque no sufrió, como otros, roturas importantes en las instalaciones, sí fue cerrado después de 1955. ”Después del golpe, de la autodenominada Revolución Libertadora, con la proscripción del peronismo y la disolución de la Fundación Eva Perón, empieza a haber una problemática respecto de qué se debía hacer con las propiedades. Porque si bien en el común aparece la Fundación vinculada directamente al Estado –algo que es cierto, porque trabajaba en conjunto con los planes estatales y estaba vinculada con las diferentes medidas asistenciales que podían salir desde los canales formales– la Fundación no formaba parte del Estado. Por ende, las propiedades no son estatales”, relató Régolo y agregó que el lugar fue utilizado por distintas instituciones gubernamentales. “Recién en 1998 se declara la creación del Instituto y cuando la casa fue declarada lugar histórico nacional y monumento histórico nacional, el Instituto empieza a ocupar el espacio. Y en 2002 recién abre el Museo formalmente como museo”, explicó el investigador.

El lugar, que recibe al año miles de visitantes nacionales y extranjeros (Martín Rosenzveig)

En la actualidad el lugar tiene la característica de un museo, con sus muestras permanentes y transitorias, pero también como un edificio importante para la historia. “Dentro del recorrido del museo la idea es que se pueda ver cómo era un hogar de tránsito. Por eso la propiedad en sí forma parte de la exhibición. Es otro de los niveles en los que uno puede recorrer el museo. El visitante va a hacer un recorrido biográfico que a su vez despliega hacia lo histórico coyuntural. La idea es acceder, a través de Eva, no solo a una biografía sino también a un momento más que particular de la historia nacional, entiendo precisamente que Eva desborda esa biografía. No es simplemente una primera dama sino que en particular es una líder política y es uno de los personajes más importantes y más controversiales de la historia nacional”, detalló Régolo.

El lugar, que recibe al año miles de visitantes nacionales y extranjeros, cuenta además con un restaurante y una biblioteca a la que acceden investigadores de todo tipo y estudiantes. Desde su creación, el Instituto también recibe donaciones de visitantes que llevan hasta allí distintos objetos que recibieron durante la gestión de Eva Perón a cargo de la Fundación, como juguetes, delantales, máquinas de coser.

El lugar, que recibe al año miles de visitantes nacionales y extranjeros, cuenta además con un restaurante y una biblioteca a la que acceden investigadores de todo tipo y estudiantes (Martín Rosenzveig)

“Lo que tratamos de rescatar fundamentalmente es la construcción de un liderazgo político único como el de Eva y por qué hasta el día de hoy ha llevado a tantas interpretaciones, a tantas discusiones y a tantos debates”, analizó el historiador.

El Museo Evita Restaurant, que ofrece un menú de comida argentina italiana y se encuentra en una parte interna de la casa donde funcionaba la cocina original, con un pintoresco y decorado jardín exterior donde se han realizado todo tipo de eventos musicales y literarios.

El reconocimiento otorgado por Tripadvisor ratifica una tendencia, ya que en 2019 el Museo Evita había ingresado en el Salón de la Fama del reconocido sitio por mantenerse durante cinco años consecutivos recibiendo un “Certificado de Excelencia” gracias a las devoluciones y comentarios de los visitantes.

SEGUÍ LEYENDO:

La evolución del estilo de Evita: de coser su propia ropa a vestir alta costura

La increíble vida de Eva Perón en 13 vestidos