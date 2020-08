El Equipo de Antropología Forense presentó una guía de recomendaciones para los familiares de los muertos por coronavirus en el Ministerio de Salud

El documento de recomendaciones presentado en el Ministerio de Salud durante el parte diario sobre evolución de la pandemia de la secretaria de Acceso a la Salud, hace un punteo específico según las condiciones del deceso y el lugar del fallecimiento

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro distinguida, respetada y reconocida en todo el mundo, presentó una guía para familiares de personas fallecidas en relación a COVID-19 en el ministerio de Salud de la Nación.

El documento de recomendaciones para familiares y parientes hace un punteo específico según las condiciones del deceso y el lugar del fallecimiento: en el hogar, en un centro de internación, en la vía pública o en custodia. En cualquiera de los cuatro casos, remarcan la necesidad de “evitar todo contacto con el cuerpo y tomar la máxima distancia posible”. Y en caso de haber tenido contacto, lavarse las manos con abundante agua y jabón y desinfectarlas con alcohol al 70%, incluso si hubo salpicaduras en la ropa de líquidos corporales, aconsejan cambiarse la prenda y lavarla con el mínimo contacto.

Durante la difusión del parte diario sobre la pandemia, la secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti, informó que “desde el Equipo Argentino de Antropología Forense comparten con nosotros los cuidados y derechos de los familiares de personas fallecidos en el contexto de la pandemia”.

A continuación Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF, explicó: “Una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia ha sido el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo. Indudablemente Argentina está afectada y la posibilidad de que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitual se ve impedido por las circunstancias. No poder ver a sus familiares en sus últimos momentos, no poder ver el cuerpo, no participar con otros familiares de estos rituales, sin dudas genera angustia y dolor”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense diseñó una guía de consejos y sugerencias para el trato digno y seguro de personas que hayan muerto con confirmación o sospecha de COVID-19

Fondebrider aseguró que “desde el Equipo Argentino de Antropología Forense hemos lanzado una serie de recomendaciones y guías que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo, realizadas en línea con recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma digna y segura. Buscamos que los familiares sepan qué hacer al momento del fallecimiento y cómo poder practicar los rituales”.

El especialista en Antropología Forense agregó que “por otra parte, el sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo. Intervienen una serie de instituciones oficiales y no oficiales como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, fuerzas de seguridad, entre otros, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también hacia los familiares que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido”.

El EAAF, a lo largo de su guía, también repite recuadros con la misma información sin importar la situación específica de cada deceso: “Aunque sea recomendado, no es obligatorio cremar a los fallecidos confirmados o sospechosos de COVID-19. Si la decisión familiar o de los deudos es el enterramiento del cuerpo, no es necesario que el ataúd contenga caja metálica”.

Ante una muerte en el hogar, proponen no dejar ingresar a nadie más a la vivienda, limpiar la ropa de cama donde haya dormido la persona fallecida y mantener las ventanas abiertas y las puertas cerradas para ventilar los ambientes y no provocar corrientes de aire. Y en cada caso puntual, ya sea un fallecimiento en un hospital, clínica, sanatorio, geriátrico, cárcel, comisaría, psiquiátrico con orden de internación judicial, instituto de menores o vía pública, respetar los protocolos dispuestos por las fuerzas de seguridad, la Justicia y los establecimientos mencionados. En la guía se especifica cómo debe proceder cada institución, tanto en el retiro y traslado como en las funerarias y cementerios.

Para el retiro seguro de los cuerpos, la organización científica independiente realizó una Guía Operativa dirigida a primeros respondedores: bomberos, defensa civil, personal de salud, funerarias, entre otros (REUTERS)

A su vez, el EAAF ofrece una orientación para saber cómo actuar ante el reconocimiento del cuerpo cuando la persona haya muerto fuera del hogar. Y enumera lineamientos en los velatorios y los cementerios de aquellos que hayan fallecido con la confirmación o la sospecha de haber contraído coronavirus. En los velatorios, cuya realización está supeditada a la fase de cuarentena en la que se encuentre cada distrito, recomiendan hallar un equilibrio entre la despedida del ser querido, las creencias y costumbres familiares, las medidas oficiales vigentes y el riesgo de contagio.

Validan la asistencia con teléfonos celulares para compartir el duelo con quienes no pueden estar presentes y aconsejan llevar fotos de la persona fallecida porque el cajón debe permanecer cerrado: “El riesgo que suponen los velatorios no se origina en el cuerpo del fallecido sino en la reunión de varias personas”. Destacan el respeto por las pautas de distanciamiento, la utilización de tapabocas, invitan a extremar las medidas de higiene en los elementos de uso común, como picaportes, sanitarios y mobiliario, y advierten que quienes hayan estado en contacto con el fallecido son posibles transmisores del virus.

En los cementerios, reiteran las mismas valoraciones y agregan que “no es recomendable la ingesta de comida o bebida por el alto riesgo de contagio que implica” y sugieren no tocar superficies de acceso común como estatuas religiosas o pila para agua bendita. Informan, en las guías y con un marco de mayor relevancia, que las cenizas producto de la cremación no transmiten el virus.

El Equipo Argentino de Antropología Forense participó con forenses de todo el mundo designados por la Cruz Roja Internacional en la exhumación de los cuerpos de los soldados no identificados en Malvinas

Para el retiro seguro de los cuerpos, la organización científica independiente realizó una Guía Operativa dirigida a primeros respondedores: bomberos, defensa civil, personal de salud, funerarias, entre otros. Al mismo tiempo, realizó una guía dirigida a casas funerarias y cementerios, en el que especifica cómo gestionar los cuerpos de personas fallecidas en relación a COVID-19 de manera segura, pero también hace hincapié sobre el derecho a un trato digno por parte de los fallecidos y sus deudos.

“Hay un tema central para la seguridad de los involucrados, que es el uso de bolsas portacadáveres adecuadas. Una vez que un cuerpo relacionado a COVID-19 se encuentra dentro de la bolsa, y la bolsa fue desinfectada por fuera, se elimina el riesgo de contagio. Por eso, la primera de nuestras guías operativas apunta a cómo realizar correcta y respetuosamente la colocación de un cuerpo en la bolsa al retirarlo del lugar de fallecimiento. Es fundamental que este primer paso se cumpla y se haga bien”, aseguró Luis Bosio, parte del equipo que redactó las guías, médico forense del EAAF y ex decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“Quienes van a trabajar directamente con personas fallecidas deben colocarse Elementos de Protección Personal (EPP). Al utilizarlos, estos elementos se contaminan. La manera correcta de quitárselos es central para la bioseguridad de los involucrados”, explicó Sergio Miguel, responsable de bioseguridad de la Morgue Judicial de la CSJN, quien brindó asesoramiento técnico sobre los contenidos de las guías presentadas por el EAAF. Roberto Cohen, médico forense de la Morgue Judicial de la CSJN y también asesor técnico sobre los contenidos de las guías, resaltó: “Es muy importante que el equipo que va a trasladar el cuerpo identifique que es un fallecido en relación a COVID-19 y lo identifique. Es la manera de que desde el principio el manejo sea el correcto”.

