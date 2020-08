Colecciones crucero: qué presentaron las marcas de lujo en plena pandemia

Louis Vuitton, Jacquemus y Chanel, algunas de las firmas que presentaron sus colecciones de manera virtual

El mundo de la moda se tuvo que reinventar. Las pasarelas cambiaron tras la llegada del coronavirus y ahora los desfiles son virtuales. Hacerlo vía streaming tiene una llegada más amplia, por lo que los seguidores y fanáticos de cada firma pueden ver sus desfiles favoritos en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo en cualquier dispositivo móvil.

Chanel Crucero en pandemia

Uno de los primeros en presentar la colección crucero fue Chanel. La maison francesa lo hizo de manera virtual inspirándose en la isla de Capri. La fecha pautada para el show era el 7 de mayo, pero por el COVID-19 tuvo que posponerse un mes.

Sin pasarela ni público presente, pocas modelos lucieron la nueva línea, incluida la top model argentina Mica Arganaraz. Fue un viaje virtual a Capri, y el primer “desfile virtual” para una de las marcas de lujo de renombre, lo que abrió las puertas al mundo fashionista a que se animen a esta “nueva normalidad”, y no cancelen sus tan esperados shows.

La modelo argentina Mica Argañaraz desfilando para Chanel de manera virtual con un conjunto fucsia de tweed (Foto: Julien Martinez Leclerc / Chanel)

Los encargados de realizar todas las piezas visuales fueron los fotógrafos Karim Sadli y Julien Martinez Leclerc. Ellos tuvieron la responsabilidad de grabar los 51 looks presentados por la diseñadora y directora creativa de Chanel, Virginie Viard.

“Esta colección fue concebida para viajar de manera liviana, con un guardarropa que se puede llevar en una pequeña maleta con ruedas, un bolso de mano”, declaró la diseñadora. “La colección, en general, evolucionó hacia un viaje por el Mediterráneo, sus islas, el aroma del eucalipto y los tonos rosados de las buganvillas”.

Louis Vuitton presentó su colección “Game On” en la intimidad del estudio del diseñador creativo de la firma, Nicolas Ghesquière en Pont-Neuf, París. Esta nueva línea está inspirada en un viaje estacionario, una contradicción, pero no una carga, es más bien una salida hacia el interior, cuando el tiempo es providencial.

"Game On", así se llamó la colección crucero 2021 de Louis Vuitton que fue fotografiada en el estudio de Nicolas Ghesquière, el director creativo de la firma (Nicolas Krief)

Game On invitó a explorar el propio territorio de emociones impulsadas por el estilo, colores memorables, cortes fascinantes y una experiencia de vestuario curada por el mismísimo Nicolas Ghesquière.

Esta nueva colección afirma que la moda es un juego, y que da libertad creativa para jugar con textiles como el lienzo para mezclar con los tradicionales estampados del monogram y flores que tiene la maison francesa. Aquí presentaron algo más que los tradicionales estampados y convivieron los símbolos de los mazos de cartas, los diamantes y los corazones.

Corazones, diamantes y cartas de naipe, las principales inspiraciones de LV en su colección crucero 2021 (Nicolas Krief)

Se trata de una aventura alegre en la que todas las esferas de experiencia de Louis Vuitton juegan un papel, impulsado por la artesanía apasionada, su carta ganadora. Con la colección crucero 2021, Nicolas Ghesquière invita a un viaje muy personal. El tiempo del diseñador: su pasado, presente e infinitas posibilidades para el futuro.

Zapatillas e indumentaria, todo se pudo ver en la nueva colección de LV (Nicolas Krief)

“Miré a un lugar que me había estado llamando durante mucho tiempo, a un lugar al que no me había tomado el tiempo de volver. Para descubrir una inspiración tras otra. Esta es una exploración de mi identidad creativa”, dijo Nicolas Ghesquière, sobre esta nueva colección.

Jacquemus siempre sorprende. Sus escenarios son impresionantes y sus diseños son siempre de ensueño. Para presentar su nueva colección eligió un campo de trigo con solamente 100 invitados VIP para respetar las normas de distancia social luego de la larga cuarentena que tuvieron en Francia.

Jacquemus desfile 2021

56 looks fueron presentados en la pasarela con un espíritu juvenil y simple, que refleja la personalidad de la firma que dirige Simon Porte Jacquemus. Crop tops con diferentes figuras y cortes, inspirados en fundas de almohadas; estos sin dudarlo fueron los verdaderos protagonistas de la pasarela, con varios tipos de escotes, que van desde algunos muy pronunciados hasta un corte cuadrado.

Jacquemus presentó su colección en un campo de trigo con solamente 100 invitados VIP (EFE)

Los vestidos blancos fueron otros de los ítems que tomaron protagonismo en la pasarela exclusiva de Jacquemus. Desde maxi vestidos hasta vestidos cortos, en seda, gasa y algodón, para usar en cualquier momento del día.

La diseñadora italiana Alberta Ferretti presentó también por primera vez una colección online en la semana de la moda de Milán. Una colección cargada de prendas sofisticadas, ideales para el uso del día, con siluetas limpias y con detalles especiales.

Alberta Ferretti - colección crucero 2021

“A través de la mujer trato de transmitir lo contemporáneo. Hoy más que nunca creo que debemos comenzar a soñar nuevamente. Puede haber menos ocasiones para usar un vestido de noche, pero debe permanecer el deseo de sentirse especial y destacar, incluso en la vida cotidiana. Por eso me centré en la ropa de día, con la intención de pensar en el futuro y reinterpretarlo a través de mis códigos de diseño: elegancia y feminidad, con un toque de romance”, detalló la diseñadora sobre su nueva colección.

Uno de los trajes monocromáticos by Alberta Ferretti (@albertaferretti)

Esta colección crucero estuvo nutrida de los tradicionales trajes con chaquetas, los clásicos vestidos vaporosos, pantalones anchos con tiro alto, para resaltar la silueta femenina, todos en tonalidades vibrantes con estampados como flores y rayas, ideales para la temporada europea.

