Depilación láser: qué pasó por la cuarentena con los tratamientos que estaban en curso

Los tratamientos no invasivos de depilación láser crecieron más de un 50% en los últimos 5 años y se convirtieron en la opción no invasiva más demandada luego de la los rellenos de ácido hialurónico, según muestra la última encuesta de ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery) de 2019.

Agustina Vila Echagüe, dermatóloga y miembro de la ASLMS (American Society for Laser in Medicine and Surgery) dijo que “el ritmo de vida es cada vez más acelerado y no tenemos todo el tiempo que deseamos para cuidar nuestra piel. Por eso, las mujeres buscan las opciones más prácticas, rápidas y efectivas a la hora de depilarse”.

“Una piel depilada aporta un montón de beneficios en la vida diaria: a la hora de hacer deporte, la ausencia de vello disminuye la sudoración, facilita los masajes y mejora la higiene. Ni hablar si estamos de vacaciones o en viaje de trabajo. Por estos y otros motivos, la depilación permanente es actualmente el método preferido. Pero para elegir el tratamiento correcto es necesario informarse cabalmente”.

Mario Fuks, médico dermatólogo subraya que “la depilación láser ya no es un tema solo de mujeres ya que hoy la tendencia de la depilación es una solución a un problema que también involucra a los hombres. Ellos optan por esta opción para eliminar vello en zonas grandes como espalda, pecho y barba que muchas veces ocasiona problemas como la foliculitis”.

Un estudio realizado en Argentina por la empresa Candela muestra que si bien el rango de edad de las personas que comienzan a probar la tecnología son los 15 años y continúa hasta más allá de los 50, el 40% de los usuarios de tecnología láser ronda los 25 a 34 años.

Por otro lado el estudio muestra también que “la comodidad y la estética” son los dos factores, más influyentes a la hora de tomar la decisión de realizarse un tratamiento de depilación láser, mientras que la comodidad cobra mayor relevancia a medida que las usuarias crecen en edad, con la estética ocurre exactamente lo inverso; es más importante en los segmentos más juveniles y su importancia decrece con la edad.

La confianza en el profesional o centro de estética, la efectividad del tratamiento y el tipo de tecnología son los tres aspectos más relevantes cualquiera sea la edad de la usuaria para decidirse a comenzar el tratamiento. Entre las zonas de tratamiento más elegidas por las mujeres están el cavado, las axilas y las piernas, en ese orden, manteniéndose este ranking en las distintas edades consultadas.

Para Julia De La Torre, médica especialista en estética, la cuarentena fue sin duda un momento de mucha consulta por depilación. “Hay un montón de consultas, ya que por encontrarnos encerrados se dan cuenta de la comodidad de tenerlo resuelto. El único requisito es dejar de depilar la zona con métodos de arranque de pelo 30/45 días antes de la primera sesión y en ese tiempo mantenerse con maquinita de rasurar o crema. Debemos de dejar de usar todo lo que vaya a quitar el pelo de raíz y si podemos usar métodos de corte de pelo”, explicó.

“A la sesión debemos concurrir con el pelo corto no más de 2 milímetros y entre sesiones continuar con rasurado o crema depilatoria. No hay que usar otros métodos porque se desajusta las fases de crecimiento. A la hora de elegir una tecnología es importante primero que sea láser y muchas veces no sabemos cuáles son sus diferencias ni cómo debemos elegir. Lo más importante es el tipo de luz que genera el láser, ya que ésta es la luz que va a ser captada selectivamente por el folículo piloso, por el pelo y va a a ser conducida en forma de calor extinguiéndolo e impidiendo que vuelva a desarrollar pelo. Si tenemos una fuente de luz bien selectiva como es láser Alexandrita que es selectiva por la melanina del pelo y no es captada por el pigmento de la piel, el tratamiento será efectivo y seguro haciéndolo apto para todos los tipos de piel y pelo”, continuó su explicación la especialista.

¿A qué edad se puede arrancar con la depilación láser?

Esta es una de las preguntas más frecuente dentro de los consultorios, pero dependerá del estado madurativo de cada persona a partir de la pubertad podremos empezar sabiendo que en ese momento tenemos folículos pilosos inactivos y que con el tiempo irán desarrollando pelo.

“Podemos empezar un tratamiento de depilación láser en un adolescente sin inconveniente pero siempre debemos saber que con el paso del tiempo necesitarán sesiones de retoque ya que esos folículos en reposo van a ir desarrollándose”, agregó de la Torre.

¿Qué pasa si interrumpo las sesiones de depilación, cómo lo que nos pasó en cuarentena?

Como tenemos distintas zonas del cuerpo, los ciclos del pelo son distintos, cada sesión de depilación es efectiva por sí misma. El sistema de depilación láser va a tratar los vellos que se encuentran en fase anágena y no todos los pelos del organismo se encuentran en la misma fase en el mismo momento, por eso se requieren varias sesiones. Es decir que el sistema no va debilitando el pelo hasta eliminarlo sino que va actuando sobre los folículos en fase de crecimiento. Por eso necesitamos mes a mes para ir tratando los que se encuentran en ese estadío. Si suspendemos, los folículos que ya fueron tratados con láser ya no van a volver y no se pierde el resultado.

“Hoy tenemos muchas consultas en este sentido acerca de la depilación por eso cuando retomemos y vamos a poder seguir tratando los folículos que estén en ese momento activos, en crecimiento y continuar normalmente. Lo que sí es importante es que si habíamos comenzado el tratamiento no utilicemos cera ni métodos que arranquen el pelo de raíz. Necesitamos mantenernos con maquinita de rasurar o crema depilatoria y evitar todo método que lo elimine de raíz y usar los que son de corte de pelo. Y esperar a poder retomar”, advirtió de la Torre.

