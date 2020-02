Quien dijo: “Haz un trabajo que ames y nunca trabajarás un día en tu vida”, tal vez no haya querido ser tan literal. Incluso en el trabajo más alegre del mundo, todos los días no son color de rosa. Está bien tener días malos. Lo que no está bien es cuando semanas enteras de trabajo se inundan de sentimientos de tristeza, fatalidad y una probabilidad del 50% de ansiedad al final de todos los días.