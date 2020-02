Confirmando que la problemática involucra tanto a las empresas como a los mismos trabajadores, a una gran mayoría de los encuestados pareciera no molestarle el avance del trabajo por sobre su tiempo de ocio y descanso. Así el 61% de los participantes argentinos aseguró que no le importa tener que atender asuntos de trabajo en su tiempo libre en un horario conveniente, seguidos por los trabajadores brasileros (68%) y los mexicanos (69%). En el caso de los consultados chilenos, solo un 38% sostiene que no le importa atender cuestiones laborales en su tiempo personal en un momento conveniente. A nivel global, esta cifra alcanza al 65% de los consultados.