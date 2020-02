Lo primero, según explicó en declaraciones al Canal de la Ciudad, fue cómo crear el relleno de forma que no se “pierda”, al momento de morderlo. “El pollo lo cocino al horno, lo saborizo bien, luego rehogo cebolla de verdeo, lo pico grueso y fino para que se mantenga entre las tapas. En un primer momento lo mixeaba, pero no me gustaba la textura en boca, cambia muchísimo, radicalmente, además, como que tendía a expulsar el relleno de las dos tapitas, por eso lo corregí con el picado”, detalló.