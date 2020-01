“Todo lo que tenga que ver con la tecnología tiene que estar regulado. Es muy difícil, cada vez más, decirles que no a los más chicos cuando se trata de la tecnología. Por otro lado nos tenemos que aggiornar porque vivimos en un mundo digital y tecnológico. Personalmente a mi hijo tardé mucho tiempo en darle la Play pero nos dábamos cuenta de que quedaba fuera de un montón de cosas con sus amigos. Sin embargo, hay que limitarlos para que no estén todo el tiempo frente a la pantalla. Con lo cual regalar tecnología siempre y cuando estén controlados y no sean un exceso es una realidad”, dijo a Infobae la licenciada en Psicología Lorena Ruda (MN 44247).