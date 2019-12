Por ejemplo: “envoltorio de fideos”, “sobrecito de edulcorante”, “batería de auto”, “esmalte de uñas”, “pilas” y un sinfín más. La respuesta a la búsqueda de “envoltorio de fideos”, por ejemplo, hace referencia a la identificación de los plásticos. Explica que tienen una numeración del 1 al 7 y que es muy útil para separarlos. Los que van del 1 al 6 se pueden reciclar, pero el 7 no. Y en el caso de que el plástico no tenga numeración, hay que juntarlo con los residuos no reciclables. La identificación de los plásticos es un tema preocupante. Juan Cruz apunta que la ONG EcoHouse creó una petición en la plataforma change.org, que ya tiene más de 120.000 firmas, para pedir que los envases de los productos tengan información ambiental.