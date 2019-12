“Hans nos propuso que no intentemos hacer el mejor vino de Patagonia, sino el mejor del mundo”, se entusiasma Pedro. Habrá que ver hasta donde influye el respetado asesor, y qué lugar ocupará en la familia. Mientras tanto, el joven matrimonio comparte su día en bodega y en casa. Él es el hombre orquesta, un workaholic y multitasker, mientras ella sólo puede hacer una cosa a la vez, porque sea lo que sea, se dedica a fondo. “No me gusta decir si no lo voy a poder hacer. Vamos a hacer estos vinos y van a salir si están bien, no porque están ahí. Si lo hacemos lo hacemos bien, esa es mi filosofía”, dice Ana.