Pero Latinoamérica en pleno está viviendo esta nueva “época de oro”, como así lo hacen saber los diferentes premios obtenidos “como por ejemplo el de Tales Of The Cocktails, una convención de bartenders a nivel mundial; o los 50 Best Bars con más de cinco bares de la región en esa prestigiosa lista. Ahí la Argentina juega un papel importante con Florería Atlántico y Presidente. Si a esto le sumamos los bares de Brasil, SubAstor o Guillotina, más Carnaval de Perú… Por otro lado, el reconocimiento que se viene dando al mismo trabajo sin necesidad de estos famosos premios, mucha gente que está involucrada en la coctelería a nivel global viene a conocer nuevos productos, investigar nuevos productos. A Perú constantemente han venido Simone Caporale con Alex Katrena, que son dos referentes indiscutibles del mundo de la coctelería, a investigar. Y esto evidentemente lo replican cuando tienen que abrir su bar en Londres. Es también el caso de muchos otros referentes de la coctelería mundial”.