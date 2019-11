“¿Qué sentido tiene que un niño de cinco, seis u ocho años vaya por la vida cantando ‘vamos a volver’ o ‘sí se puede’?”, se preguntó la especialista. A lo que respondió: “Ninguno. Entonces ahí tal vez la intervención del adulto tiene que apuntar a aclararles cuál es el lugar y el tiempo para hacer eso. El discurso tiene que regular el dónde vamos a hacer política y dónde no, por más que también el adulto entienda que los niños lo dicen en cualquier momento porque la música es pegadiza, porque les divierte y no lo dicen con ninguna intención extra más que esa”. “Como es un tema que merece seriedad amerita que les expliquemos que la gente no va manifestando su posición política todo el tiempo en cualquier lugar”, agregó.