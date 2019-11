-María Del Cerro: Me pasa lo mismo, tengo una cómoda antigua que era de mi abuela, que la tengo en mi habitación, que no la patiné ni nada, porque me pasa algo especial: como era de ella me cuesta transformarla. También tengo un baúl antiguo hace bastante tiempo que me encanta y de esas cosas no me desharía jamás porque por más que renueve mi casa, siento que me gustarían que queden en el tiempo y esto nunca pasa de moda, están buenas siempre.