–Estoy muy segura de lo que estoy haciendo en este momento porque está directamente conectado con mi deseo más profundo, no con la superficialidad de “quiero esto y lo quiero ahora”. De verdad está conectado con lo que me representa, lo que me hace feliz. Todas las canciones que hice surgieron de que me pusieran una base para jugar, y yo jugué. Lo que escuchás es mi ad lib de corazón. Y me produce nervios, claramente, porque me genera una incertidumbre de decir “esto, que vive en mí, va a vivir inherentemente”, va a ser algo paralelo a mí, no va a ser más dentro de mí sino que va a formar parte de un planeta. Es externo ya, es como un parto, mismo proceso: lo que está gestándose y sólo yo puedo sentir pasa a ser algo palpable para todos. Y eso da nervios pero al mismo tiempo estoy muy segura porque me representa, tiene que ver con todo lo que yo absorbí de chiquita de los artistas que me gustan. Sé que es completamente genuino.