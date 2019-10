Desde una cena de bienvenida y la serie de discusiones sobre liderazgo culinario #50BestTalks, hasta el anual Chefs’ Feast el 9 de octubre, los asistentes fueron invitados a distintivos eventos. La serie de tres días de eventos culminará esta noche con la prestigiosa gala de entrega de premios. Los galardones adicionales incluyen el Sustainable Restaurant Award, el Chefs’ Choice Award, patrocinado por Estrella Damm, y el Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao. Y antes de la ceremonia, se anunciarán tres premios especiales: el Latin America’s Best Female Chef Award, el American Express Icon Award y el Miele One To Watch Award.