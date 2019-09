En ese momento Mayo decidió iniciar un proceso de trabajo para poder instaurar un sistema de “lectoescritura en letras grandes”. Porque ella entendía que el mundo no estaba en braille. Se ilusionó mucho pero también descubrió que alfabetizar con letras grandes para niños que ven poco tampoco entraba en la currícula del Ministerio de Educación. “Luego de cinco intentos en diferentes escuelas, me terminaron echando. Pero mi corazón me dictaba que no podía iniciar en braille a alguien que sí podía ver”, cuenta.