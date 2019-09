Oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, estudió hotelería y haciéndolo se enamoró de los alimentos y las bebidas. "Me di cuenta de que no me interesaba la hotelería en sí, sino la gastronomía. Me fascinaba poder ofrecer un servicio -continuó- o recomendar algo que le guste a la gente. No me quería dedicar ni a la recepción ni a las reservas de alojamiento".