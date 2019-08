Sin embargo, no todo es color de rosa para las famosas. Algunas de las arrepentidas por haberse aplicado este tratamiento fue Gwyneth Paltrow, la actriz confezó a la revista Harper's Bazaar en 2013 y dijo: "Tengo miedo de pasar por el quirófano, pero quizás lo haga dentro de unos años, no lo puedo saber. Lo que sí sé es que no me voy a volver a poner bótox otra vez, me dio la expresión de una loca".