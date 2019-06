Las contracturas conforman las experiencias displacenteras que no fueron resueltas: quedan atrapadas en el cuerpo y con el tiempo se vuelven crónicas. "Registrar lo que le sucede a la persona: bronca, impotencia o resentimiento y soltar las cargas emocionales. Cuando no se gestionan las situaciones que frustran, sin dudas deja una marca en el cuerpo que no se borra tan fácilmente", confesó el profesional.