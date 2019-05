"Malena tiene 13 años y empezó a ir sola a la escuela en colectivo porque mi horario laboral no me permite acompañarla. A través de la herramienta de ubicación de Whatsapp la sigo en tiempo real. En uno de sus primeros viajes vi que se pasó de la parada donde tenía que bajar y recién lo hizo siete cuadras después. Casi se me sale el corazón de lugar. Por suerte nos comunicamos enseguida y la guié hasta que llegó a casa", contó a Infobae su mamá, Marcela (44, de Almagro), quien reconoce que el celular es clave en esta transición.