Si tuvieran que darle un consejo a un alumno que no sabe si arriesgarse a vivir la experiencia los tres coincidieron en el mismo punto: "El hecho de sentirte un poco más nervioso porque el concurso es en inglés no justifica no intentarlo porque cuando estás en el juego y en las simulaciones y tenés a tus compañeros de equipo todo fluye de otra manera y el resultado final es sentirte orgulloso de haberlo aceptado".