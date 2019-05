En otras palabras, hay un rol materno y otro paterno, ambos clave para el desarrollo del niño, sin importar si es mamá o papá quien cumple uno u otro papel. No es cuestión de género pero sí "es importante que haya una estructura de tres. No sirve que haya dos roles iguales en el sentido de que mamá no puede reemplazar a papá ni viceversa. En un nivel de acompañamiento, sí: da igual quién cambia pañales o quién va al a reunión de padres. Pero el chico tiene que sentir que hay dos presencias y que son diferenciadas; que tiene dos alternativas y que no son opuestas: ni uno es más importante que le otro, ni más bueno, ni más necesario", explica el especialista.