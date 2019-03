En Miami las playas son públicas y si bien muchos hoteles que dan sobre el mar tienen para sus huéspedes espacios exclusivos, fuera de esos lugares uno puede sentarse donde quiera. Incluso la idea de comprar un par de sillitas de playa en Wings o Wallgreens no debería descartarse, más allá de que allí queden al regreso. Unas buenas sillas de playa en cualquiera de esos lugares no cuestan más de U$S 25 y una sombrilla U$S10. Por U$S 35 dólares uno tiene un equipo de playa completo.