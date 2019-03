Muchos son los casos en los que por alguna razón en particular los mayores llegan al Registro Civil con la intención de anotar a su hijo con un nombre no autorizado hasta el momento (como el emblemático caso del cantante Sandro, que debió ser bautizado como Roberto ya que en ese momento fue prohibido poner ese nombre en el documento), lo que lleva a una sucesión de idas y vueltas de cartas documento con el pedido y la posterior autorización (o no) para validarlo.