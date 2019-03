"Cuando me ven ponerle soda al vino, me dicen que no sé tomar vino; pero vos no sabés tomar vino con soda, hermano", sentenció Juárez, que muy seguro explica que "para el vino blanco es la burbuja grande, mientras que para acompañar un vino tinto se prefiere una burbuja media, para expandir el gusto del vino". Y no es un tema de presupuestos el maridaje, ya que "podés tener un vino de $500, pero si no tenés una buena soda, helada, no te sirve. Si está bien fría, hasta con un tetrabrick podés hacer el mejor trago".