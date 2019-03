"Queríamos transmitir mensajes buenos y divertidos, para todos. Con personajes como un vampiro que decidió dejar de chupar sangre y ama los ajos; un zombie que no come cerebros y es vegetariano; una momia con múltiples personalidades pero que no encaja en ninguna; un hombre lobo galán que se afeita y perfuma en luna llena, y demás criaturas. Invitamos a que se diviertan y asocien lo diferente a lo bueno", comentaron.