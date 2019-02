"Fui muy juzgada en mi carrera. Imagínate a los 29 años más rubia que nunca con un estilo terrible, me nombraron directora de Vogue, inevitablemente me enemisté con todas las periodistas que tenían que ser elegidas. Fui elegida porque estaba en el momento adecuado y no me enojaba que piensen mal de mí. Lo respeto y lo entiendo. Un fotógrafo me dijo hace un tiempo 'Eva no te preocupes cuando hablan de ti, preocúpate cuando nadie hable de ti'. Ahí empecé a ver la crítica de otra manera, de todo se tiene que aprender", dijo la empresaria.