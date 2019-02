Mora Baldo, booker y mánager de Pink Models, opinó en diálogo con Infobae: "El hecho de que la hayan elegido para ser tapa de una de las revistas más influyentes de moda en el mundo habla de un tema social. Hoy podemos ver que la belleza ya no es 'la obvia' a la que todos estábamos acostumbrados. Ya no se busca la perfección, hoy se busca romper con los estereotipos. Sin ir más lejos, en campañas como la del 2018 de Balenciaga podíamos ver no solo modelos de distintas etnias, sino también diversidad en los rasgos de sus modelos. Hoy se busca transmitir algo más real e inclusivo y me parece maravilloso".