-En mi infancia no. Mi peor desamor ocurrió no hace mucho, cuando tenía 25 años. Siempre digo que a los 25 todo el mundo anda con el corazón roto. Atravesé una relación muy dolorosa. Se trataba de una chica que todavía no admitía su homosexualidad abiertamente entonces vivíamos rodeadas de mentiras para que nadie nos descubriera. No era un amor libre y el amor necesita serlo. Sin duda sufrí mucho. Me enamoré. Y tiempo después escribí mi primer libro.