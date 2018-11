Sin duda, para la joven de 21 años y para su madre Laura, abogada y especialista en coach ontológico, lo más difícil fue elegir la fundación de perros callejeros con la que querían colaborar. "Empezamos a investigar en redes sociales y no sabíamos a cuál de todas queríamos ayudar pero teníamos en claro que apuntábamos a alguna que no sea tan conocida en redes para tener un doble impacto. Así fue que nos encontramos a Flojitos de Papeles, un grupo independiente que ayuda de manera voluntaria a animales en situación de emergencia pero que no tienen espacio físico sino voluntarios que se ocupan de cuidar a los perritos en tránsito", comentó Ballero.