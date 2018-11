"Creo que la diferencia que hice fue compartir la receta, porque en ese momento se compartían sólo fotos, esa fue una de las cosas que ayudó a darle más visibilidad", explica Víctor, que no es gordo, pero con ese apodo es reconocido. "La primera receta que subí fue un guiso de lentejas, y siempre han sido recetas muy caseras, guisos, pastas, sándwiches. Al principio no me veía nadie, me ponían likes mis amigos y familia, y de a poco un amigo comentó y lo vio otro amigo y así fue creciendo la comunidad", detalló a Infobae.