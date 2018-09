"Me enamoré del cielo después de que pude hacer varias observaciones, y gozar del silencio del lugar. Hasta ese momento, era un animal de ciudad", confesó. Los amigos de sus padres expresaban comentarios negativos por su decisión de cambiar la carrera. Sus padres, en cambio, no dijeron nada. "Me decían que iba a ganar más dinero como ingeniero. Pero lo cierto es que yo quería ser feliz con lo que hiciera". Desde entonces siguió en la universidad. Su director de tesis abandonó el país cuando el presidente Salvador Allende asumió a la Presidencia de Chile, y un argentino lo rescató. "José Luis Sércic era un gran astrónomo, nacido en Bella Vista, Corrientes, y uno de los pioneros y referentes más importante de la astronomía extragaláctica en el hemisferio sur. "Mi nuevo director me orientó para desarrollar en mi tesis un tema que me resultaba interesante como las galaxias".