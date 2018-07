En el universo del coaching no hay sesiones. Son conversaciones de 60 o 90 minutos, cada 7 o 15 días, en las cuales la persona explica qué está buscando. En el coaching ontológico, el lenguaje es una herramienta muy poderosa. Es habitual que las primeras frases de los coachees sean del estilo "esto es imposible", "con mi marido no se puede hablar", "mi jefe no me valora", "nunca terminé nada de lo que empecé", "siendo como soy eso no va a funcionar" o "qué querés que haga".