El peso de Wintour no tiene precedentes, mucho menos competencia. A diferencia de otros colegas, no sólo toma decisiones respecto a los diseños, selección de colecciones o creación de memorables portadas, sino que interviene en los negocios de las grandes firmas. Pero, este poderoso perfil de Wintour ya no encajaría en los nuevos tiempos de recorte que atraviesan los medios gráficos estadounidenses.