Hay amigos que gustan de comer bien, y por eso van en busca de restaurantes, conocidos o nuevos, para juntarse alrededor de una mesa. La gran novedad es que ya no son la parrilla, el clásico bodegón o el restó donde cada cual pide su plato, sino lugares donde todos puedan compartir lo mismo. Por eso ganan los sitios que tienen buenas propuestas para compartir, pero no entre dos, sino entre todos. El sushi es quizás el bocado que sigue de moda, pero también hay otras alternativas, como las hamburgueserías, que se han multiplicado en los últimos años, a base de hamburguesas de autor y condimentos innovadores. También hay muchos restaurantes nuevos con espacios más informales que proponen raciones o comidas a la cacerola, y de esa manera todos compartir del mismo plato. Y está claro que las pizzerías no pierden vigencia. Obviamente las bebidas elegidas variarán en función a la propuesta gastronómica, pudiendo ser cerveza (con sushi va muy bien) o vinos de todo tipo.