Un día como hoy, en 1976, detrás de un sueño, se formalizaba la creación de una Asociación para preservar la memoria de nuestro sistema tranviario y promover su adopción como medio de transporte seguro, ecológico y económico. Hoy, a 42 años de aquel histórico día, no podemos menos que reconocer a quienes han integrado en el pasado -e integran en el presente- esta gran familia tranviaria que sigue cumpliendo nuevos sueños cada año. ¡No te olvides que el domingo desde las 14 horas celebramos a lo grande con una mega fiesta en la esquina de Emilio Mitre y Directorio del Barrio de Caballito! ¡¡Te esperamos!! Foto tomada por @edwapiwan

A post shared by Asociación Amigos del Tranvía (@amigosdeltranvia) on Jul 16, 2018 at 7:13am PDT