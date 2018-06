Lo cierto es que luego de varias crisis la industria del vino ha logrado consolidarse, y desde hace unos 30 años la calidad no para de crecer sostenidamente. Esto significa que los vinos de hoy son mejores de los de ayer, porque el know how de los hacedores actuales es mucho mayor. Y ayudados por las tecnologías, están logrando vinos con características varietales y de lugar, con personalidad propia. Y al final del partido es eso lo que define a un gran vino, la personalidad única que le brinda su terruño. En el Viejo Mundo llevan siglos de ventaja, por eso los "terroirs" son mucho más reconocidos que los personajes. Pero acá los enólogos y agrónomos son los responsables de la búsqueda constante por mejorar lo hecho, por desafiar los límites en pos de expresiones únicas que identifiquen un lugar y representen un país.