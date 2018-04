– De grande. Era muy pobre, de la Tablada y con mi primo siempre nos juntábamos en la escalera de mi abuela, comíamos la miga del pan y con lo que quedaba mirábamos imágenes por ahí. Vivía conectado con imágenes desde siempre pero no sabía que podía llegar a ser fotógrafo 27 años después. Con José Cicala nos conocimos de la facultad y un día dijimos: "Hagámonos fotógrafos". Era el año '93: no conocíamos las revistas y no existía nada de Internet. Araceli González era nuestra meta.