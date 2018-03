"No pain, no gain" (sin dolor no hay ganancia) podría ser el lema que resuma la percepción de las encuestadas, ya que más de la mitad de las mujeres opinó que "la mejor manera de mantener un cuerpo bello es con esfuerzo". "El ideal de belleza se sustenta en la buena alimentación y el ejercicio, mientras que la aceptación de sí misma (16%) y la realización de cirugías (17%) obtuvieron porcentajes similares", consideraron.