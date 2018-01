La cantidad de condicionamientos que nos creamos nos imposibilitan llegar a los objetivos que nos proponemos, advirtió Antonini. "Voy a estar bien cuando mi padre me trate mejor, mi madre me entienda, mi hermano sea mi amigo, mi novio sea más cariñoso y mi jefe más comprensivo. Nos quedamos esperando que el mundo se acomode a nuestras necesidades. Insistimos en que las cosas tienen que ser de la manera que queremos y no como son y no estamos acostumbrados a plantear cambios que comiencen en nosotros".